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重振寶町歷史美學 台東市公所辦3梯次研習

2017-05-18  15:53

［記者黃明堂／台東報導］台東市日式建築寶町藝文中心去年尼伯特風災受創，修繕經費已到位，市公所公開招標。今天成立寶町多媒體視聽室，邀請古蹟學者顧超光解析台東縣歷史建築及日本官舍建築。

今天是國際博物館日，主題訂定為「記憶的缺角」。市長張國洲表示，寶町歷史悠久，是台東人的舊時回憶，背後更是充滿了許多故事，因此辦理導覽課程，精進志工朋友們的專業知識，未來傳達給更多市民知道。

市公所表示，寶町藝文中心在去年尼伯特風災遭受前所未有的天災，目前經費已到位，對外公開招標中，在此同時，思考再利用的活化方式，開設3次的研習課程，讓參與研習人員體驗日式官舍的空間美學，培養民眾文化資產的保存觀念。

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  • 台東市寶町藝文中心。（記者黃明堂攝）

    台東市寶町藝文中心。（記者黃明堂攝）

  • 台東市公所今天在寶町舉辦研習。（記者黃明堂攝）

    台東市公所今天在寶町舉辦研習。（記者黃明堂攝）

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