楊梅C肝群聚感染再添1例

2017-05-18 15:32

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市楊梅區維蓮診所引爆國內首起C型肝炎群聚感染，今天再傳新增1起病例，使得群聚感染患者增為6例。

桃園市衛生局說，楊梅區有醫院通報一例急性C型肝炎個案，據了解，該個案發病日期為4月11日，主訴有食慾不振等症狀，因看到新聞報導維蓮診所C型肝炎群聚案，主動回醫院抽血檢驗，經醫院檢驗為急性病毒性C型肝炎向衛生局通報。

衛生局指出，這起個案在去年10月11日至今年4月11日潛伏期內，曾到維蓮診所就醫20次，並有16次接受靜脈注射服務。

市府衛生局追蹤發現有1200人曾到過該診所，其中已確認有701人屬高風險族群，截至今天中午為止總計有164人前往抽血篩檢；衛生局表示，高風險族群都應至楊梅區衛生所篩檢，有疑慮可洽電話：0800-033355。