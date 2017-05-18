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惠來社區發展協會與惠來廟合作 捐白米助弱勢

2017-05-18  17:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市西屯惠來社區發展協會理事長楊智仁與惠來廟合作，發起「扛米共食」活動，要捐贈西屯區700戶弱勢家庭及獨居老人一戶3公斤的白米，而且發動年輕人來擔任「扛米」的工作，在送白米的同時進行家庭訪視及關懷。

今天的捐贈儀式由楊智仁主持，市議員陳淑華、社會局長呂建德、西屯區長何國裕等人都到場表示感謝，對惠來廟取之十方用之十方的愛心相當感動。

惠來廟與惠來社區發展協會合作，從101年開始，一年會贈送3次白米給弱勢戶，而惠來廟雖在西屯區惠來里，但是贈送白米的對象，並不只限於惠來里，而是西屯區有急切需要的弱勢家庭及獨居老人，目前受惠的家庭達1萬戶，捐贈的白米已超過3萬公斤。

今年楊智仁再度與惠來廟合作，不但捐贈700戶弱勢家庭及獨居老人每1戶1包3公斤白米，還發起「扛米共食」的助人計劃，要號召年輕人一同來關懷社會，參與「扛米」捐贈的工作，在贈送白米的同時，進行家戶的關懷，了解這些弱勢家庭需要何種幫助，再由協會進行資源的連結。

此外，惠來社區發展協會同時在惠來廟成立社區關懷據點，除了會進行健康促進及才藝教學外，一開始會一週進行一次的老人共食，未來再逐步增加天數，將會號召附近老人走出來，到社區走走，甚至藉由共食機會，跟銀髮族朋友一同聊天，以減緩老化。

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  • 惠來社區發展協會與惠來廟合作，捐贈白米給弱勢家庭。（記者蘇金鳳攝）

    惠來社區發展協會與惠來廟合作，捐贈白米給弱勢家庭。（記者蘇金鳳攝）

  • 西屯惠來社區發展協會與惠來廟合作，發起「扛米共食」，而且發動年輕人來擔任」扛米」的工作，在送白米的同時進行家庭訪視及關懷。（記者蘇金鳳攝）

    西屯惠來社區發展協會與惠來廟合作，發起「扛米共食」，而且發動年輕人來擔任」扛米」的工作，在送白米的同時進行家庭訪視及關懷。（記者蘇金鳳攝）

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