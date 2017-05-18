歷時8年拍攝 台中國家歌劇院紀錄片28日首播

台中國家歌劇院已成為台中市新地標。（資料照，記者張菁雅攝）

2017-05-18 15:29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府與Discovery頻道合作，歷經8年拍攝完成《建築奇觀：台中國家歌劇院》紀錄片，將於28日晚間9點全台首播，並陸續於亞洲各區播放。今天在台中國家歌劇院舉辦首映會，邀請建築團隊參與，他們表示，看到民眾對國家歌劇院的欣賞，就忘記過去的辛苦。

《建築奇觀：台中國家歌劇院》紀錄片耗時8年拍攝，完整記錄歌劇院從規劃設計、興建完工到驗收演出的每個過程，並呈現建築團隊如何一一克服難關，完成這座「不可能的建築」。

今天在首映會播出精華片段，影片中，施工人員坦言，剛開始不知道怎麼蓋、從哪裡蓋，但突破困難後，看到上樑的哪一刻，忍不住熱淚盈眶。

台中市長林佳龍致詞表示，台中能擁有世界級建築，是城市發展重要里程碑，讓全世界一想到台中，立刻想到台中歌劇院，儘管工程過程充滿艱辛，但市府團隊有信心完成，這項建築工程更非一般契約合作關係，而是國家使命感的展現，將留給後代子孫一座偉大美學建築。

林佳龍也特別感謝前市長胡志強催生歌劇院，而他上任後把工程做得更完美，不僅獲得公共工程金質獎，建築設計師伊東豊雄更獲得日本建築最高榮譽「村野藤吾賞」獎項，讓台中市民與有榮焉。

Discovery亞太電視網總經理張方指出，每座偉大城市都有一座偉大的歌劇院，台中國家歌劇院的興建工程由台灣建築團隊完成，更令人感動。

建築師楊逸詠、麗明營造董事長吳春山則說，所有施工方法都靠團隊集思廣益，歌劇院完工後，看到民眾參觀時快樂又驚訝的表情，建造過程的辛苦都忘光了，辛苦化成喜悅。

紀錄片製作人盧慈穎表示，其他建築物紀錄片拍攝時間不到1年，但歌劇院拍攝到第4年時，只蓋到1樓，她當時已在思考如果歌劇院沒蓋完，紀錄片該如何收尾，所幸建築團隊突破瓶頸、找到方法，第2至5層興建速度加快，讓歌劇院與紀錄片都能順利完成。