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世大運門票倒貼錢？ 柯P：不是為了財務平衡辦世大運

2017-05-18  15:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運挨批倒貼錢賣票，市長柯文哲今天受訪時未否認可能賠錢賣，但不會因此動用二備金。柯表示，他當時主張票價要訂高一點，不過他們（世大運執委會）認為，應該要讓更多民眾有參與機會，訂了最低票價，他只知道開閉幕式票價，會虧多少不曉得，他同時緩頰指，世大運本來就不是為了財務平衡舉辦。

市議員王世堅昨於議會質詢指出，根據北市府評估，世大運門票收入約6730萬元，但售票系統就要斥資3千萬元，售票成本高達50％，毫無成本概念，一旦8月世大運颱風，票價最貴的開閉幕式取消，收入恐3千萬元都不到，將倒貼錢賣票，他痛批市府沒成本概念到荒唐地步。

對此，柯文哲下午說，當時在訂立世大運票價，他個人主張要訂高一點，但他們（世大運執委會）認為應該讓民眾有更多參與機會，最後票價可以說是最低票價。

柯坦言，他只知道開閉幕式票價，至於算出來會虧多少，他不清楚，但也說「很多世大運本來就不是為了財務平衡再辦的」，不過不會動用二備金去補貼虧損，世大運自己就有預算。

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  • 世大運挨批倒貼錢賣票，市長柯文哲今天受訪時未否認可能賠錢賣，但不會因此動用二備金。（記者方賓照攝）

    世大運挨批倒貼錢賣票，市長柯文哲今天受訪時未否認可能賠錢賣，但不會因此動用二備金。（記者方賓照攝）

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