愛河沒落 議員建議成立「風景管理處」

2017-05-18 15:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕曾經是台灣十大景點之一的愛河，如今平日夜晚一片昏暗、遊客三三兩兩，議員批愛河管轄單位多頭馬車，建議成立「愛河風景管理處」，讓愛河風華再現 。

高雄市觀光局則表示，愛河人潮變少，主要與兩岸旅遊降溫，中國團客大幅減少有關。市長陳菊說，愛河是高雄人的生命之河，有今天的光景很不容易，將由秘書長楊明州組成跨局處小組，進行檢討。

高雄市議員林宛蓉今天在總質詢指出，愛河早年是台灣十大景點之一，但如今星期一到星期四的夜晚，一片昏暗，沒有人潮，緊鄰愛河的二二八紀念公園，晚上也是一片漆黑，光明里的居民晚上都不敢到公園內散步，遑論觀光客會走進公園，公園公廁的洗手台破損，水龍頭也壞掉髒污。

林宛蓉說，愛河沒落，最可憐的是街頭藝人，星期一至星期晚上，原本沒人願到愛河擺攤，為了撐場面，由街頭藝人協會出錢補貼油錢、飯錢100至300元不等，「黃金愛河」的業者另再加碼補貼50至150元不等，每晚才有零星的3、4攤來撐場面。

林宛蓉表示，再如此下去，「永浴愛河」、「黃金愛河」的業者若無利可圖，可能撤點；貢多拉船當初由觀光局招標，合約到期業者也可能不玩了，就只剩下愛之船。

愛河目前的管轄單位呈現多頭馬車，包括文化局、觀光局、工務局、水利局、經發局、交通局等，遇事推諉，林宛蓉舉例街頭藝人的補貼，指責各局處推來推去，最後變成街頭藝人協會及業者自己出錢。

林宛蓉建議，想讓愛河風華再現，市府應成立跨局處小組，事權才能統一，最終也可考慮成立「愛河風景管理處」，專責愛河上下游所有事務。