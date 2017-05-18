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大甲溫寮溪育德橋至水尾橋堤防改善工程 九月完工

2017-05-18  15:38

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌爭取中央及地方共3600萬經費，改善大甲溫寮溪育德橋至水尾橋堤防，工程已於15日動工，預計9月完工，蔡其昌今天會同第三河川局長楊人傑等到場會勘指出，溫寮溪整體整治工程經費龐大，將分年分段，從老舊及較弱的先作改善。

蔡其昌去年會勘溫寮溪，發現育德橋上游兩岸坡面老舊，基腳破損裸露需要修補，現場要求第三河川局編列預算，由台中市政府水利局協助規劃河岸綠美化，盼透過河道整治解決淹水問題，河川局及市府分別編列2千多萬及1千多萬，進行改善工程，蔡其昌今天與楊人傑、台中市水利局科長柯玉川、大甲區公所區長劉來旺、大甲區新美里長王生源、義和里長王啟明等到場會勘關心。

蔡其昌表示，溫寮溪育德橋至水尾橋附近，基腳裸落、坡面老舊，颱風來很危險，大水沖刷淘空，坡面往下滑，道路及人民財產損失嚴重，所以去年會勘後，今年爭取兩千多萬元，地方爭取一千多萬，一起湊成這筆錢進行溫寮溪整治，針對育德橋附近比較老舊的堤防先行補強整治，希望颱風比較大時，不會對人民的生命財產造成危害，並感謝在地里長溝通協助，順利開工。

蔡其昌說，溫寮溪的整治很重要，涉及的預算很多，幾10億元跑不掉，政府沒法一次編列那麼多錢，就從溫寮溪整體整治中比較弱的地方，分年分期來完成。

大甲區義和長王啟明表示，溫寮溪綿延8.7公里，周邊很多屬私人土地，糾紛很多，致堤防老舊難以改善，每逢梅雨季節都很容易發生嚴重水災，希望市府能全面徵收。

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  • 大甲溫寮溪育德橋至水尾橋堤防改善應急工程，預定九月完工。（記者歐素美攝）

    大甲溫寮溪育德橋至水尾橋堤防改善應急工程，預定九月完工。（記者歐素美攝）

  • 立法院副院長蔡其昌會勘大甲溫寮溪育德橋至水尾橋堤防改善應急工程。（記者歐素美攝）

    立法院副院長蔡其昌會勘大甲溫寮溪育德橋至水尾橋堤防改善應急工程。（記者歐素美攝）

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