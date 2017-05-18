大甲溫寮溪育德橋至水尾橋堤防改善工程 九月完工

2017-05-18 15:38

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌爭取中央及地方共3600萬經費，改善大甲溫寮溪育德橋至水尾橋堤防，工程已於15日動工，預計9月完工，蔡其昌今天會同第三河川局長楊人傑等到場會勘指出，溫寮溪整體整治工程經費龐大，將分年分段，從老舊及較弱的先作改善。

蔡其昌去年會勘溫寮溪，發現育德橋上游兩岸坡面老舊，基腳破損裸露需要修補，現場要求第三河川局編列預算，由台中市政府水利局協助規劃河岸綠美化，盼透過河道整治解決淹水問題，河川局及市府分別編列2千多萬及1千多萬，進行改善工程，蔡其昌今天與楊人傑、台中市水利局科長柯玉川、大甲區公所區長劉來旺、大甲區新美里長王生源、義和里長王啟明等到場會勘關心。

蔡其昌表示，溫寮溪育德橋至水尾橋附近，基腳裸落、坡面老舊，颱風來很危險，大水沖刷淘空，坡面往下滑，道路及人民財產損失嚴重，所以去年會勘後，今年爭取兩千多萬元，地方爭取一千多萬，一起湊成這筆錢進行溫寮溪整治，針對育德橋附近比較老舊的堤防先行補強整治，希望颱風比較大時，不會對人民的生命財產造成危害，並感謝在地里長溝通協助，順利開工。

蔡其昌說，溫寮溪的整治很重要，涉及的預算很多，幾10億元跑不掉，政府沒法一次編列那麼多錢，就從溫寮溪整體整治中比較弱的地方，分年分期來完成。

大甲區義和長王啟明表示，溫寮溪綿延8.7公里，周邊很多屬私人土地，糾紛很多，致堤防老舊難以改善，每逢梅雨季節都很容易發生嚴重水災，希望市府能全面徵收。

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