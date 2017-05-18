快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
大甲溫寮溪育德橋至水尾橋堤防改善工程 九月完工
2017-05-18 15:38
〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌爭取中央及地方共3600萬經費，改善大甲溫寮溪育德橋至水尾橋堤防，工程已於15日動工，預計9月完工，蔡其昌今天會同第三河川局長楊人傑等到場會勘指出，溫寮溪整體整治工程經費龐大，將分年分段，從老舊及較弱的先作改善。
蔡其昌去年會勘溫寮溪，發現育德橋上游兩岸坡面老舊，基腳破損裸露需要修補，現場要求第三河川局編列預算，由台中市政府水利局協助規劃河岸綠美化，盼透過河道整治解決淹水問題，河川局及市府分別編列2千多萬及1千多萬，進行改善工程，蔡其昌今天與楊人傑、台中市水利局科長柯玉川、大甲區公所區長劉來旺、大甲區新美里長王生源、義和里長王啟明等到場會勘關心。
蔡其昌表示，溫寮溪育德橋至水尾橋附近，基腳裸落、坡面老舊，颱風來很危險，大水沖刷淘空，坡面往下滑，道路及人民財產損失嚴重，所以去年會勘後，今年爭取兩千多萬元，地方爭取一千多萬，一起湊成這筆錢進行溫寮溪整治，針對育德橋附近比較老舊的堤防先行補強整治，希望颱風比較大時，不會對人民的生命財產造成危害，並感謝在地里長溝通協助，順利開工。
蔡其昌說，溫寮溪的整治很重要，涉及的預算很多，幾10億元跑不掉，政府沒法一次編列那麼多錢，就從溫寮溪整體整治中比較弱的地方，分年分期來完成。
大甲區義和長王啟明表示，溫寮溪綿延8.7公里，周邊很多屬私人土地，糾紛很多，致堤防老舊難以改善，每逢梅雨季節都很容易發生嚴重水災，希望市府能全面徵收。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...
- 北部萬安演習今13:30舉行 違反人車管制會被罰
- 桃客85輛低地板公車啟用 輪椅族搭車更方便
- 維蓮重複使用針具 持續有病患抽血檢查
- 用100種台灣污水做成的冰棒 告訴你水污染有多嚴重
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 台北市幼兒足球錦標賽 本週末144隊賣「萌」爭冠
- （獨家）40年老友共患難 雷洪陪豬哥亮「釣魚」紓困財務
- 自由廣場》持平看小英原住民族政策
- 搶攻智慧家庭市場 聯發科推出新款系統單晶片
- 一銀盜領案 嫌犯米海爾：判太重
- 范瑋琪品牌又出包 官網塞爆頻當機
- 國際反恐同日 泰國熱烈慶祝盼終結歧視
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 「老天爺啊！給我錢」 男星遭毆鼻樑骨折求償千萬
- 川普陷政治風暴重創美股 道瓊狂跌 372.82 點
- 轉虧為盈又被抵制 味全：努力贏回社會信任
- 民團公布民調 蔡英文施政滿意度剩18.4％
- 連2貶 新台幣收30.225元
- NBA》湖人救世主是你？球爸狂言：選我兒子保證季後賽
- 永康民宅火警波及7戶 屋主救貓嗆傷
- 台東設光電專區 部落促公開會談
- 後龍好望角 爭列縣級風景特定區
- 民眾對經濟表現最不滿 陳添枝：病灶已久
- MLB》2局下攻大局 小熊送紅人5連敗
- 海陸年底前換裝 改數位虎斑迷彩
- 女孩最好的嫁妝是貞操？中國一學院女德講座惹議
- 通緝犯大街遭壓制 拒捕揮刀警員濺血
- 家家再拚金曲歌后 鼓鼓卡位沾喜氣
- 小型懸臂式候車亭 年底再增60座
- 蘇迪曼盃》國手球衣到手 今赴澳有3幫手
- 直擊！虛弱發抖靠人攙扶 謝金燕桃機現身赴美
- 前瞻溝通不力？ 陳添枝：會檢討
- 寶德資訊吸金挨告要賠 負責人跑了、管理人要負責
- 安倍自衛隊修憲論 長島昭久：令人洩氣
- 萬安演習爆破逼真 柯P讚各單位落實訓練
- 北部萬安演習今登場 下午1:30-2:00勿趴趴走
- 陳奕迅2曲唱反調 暌違3年推國語新歌
- 社論》搬開阻礙台灣躍升的大石頭
- 自由廣場》南投勞動處長的一例一「羞」
- Prada新包 揹拿小巧收納多
- 李凈瑜盼美方將李明哲列人權關注名單
- 謝金燕免驚爸賭債？律師提醒她不要大意這件事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大甲溫寮溪育德橋至水尾橋堤防改善工程 九月完工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分