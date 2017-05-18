國中會考 中投區明下午開放看考場

2017-05-18 15:01

〔記者歐素美／台中報導〕106年國中教育會考將在5月20、21日登場，承辦中投區試務工作的清水高中指出，今年中投區國中教育會考共37649人報名，其中男生19566人、女生18083人，總數較去年減少4836人，33個考場維持不變，各校將於19日下午3點至5點開放考生及家長看考場。

清水高中校長賴昭呈指出，今年國中教育會考報名人數雖減少，但為提供考生就近應考，考場學校數仍維持不變，這次會考中投區將於33所高中職考場舉行，共有971間試場，其中有50間特殊試場，讓身心障礙或特殊需求考生也能順利應試。

賴昭呈並提醒考生及家長，33個考場學校會在5月19日下午3點到5點開放考生及家長進入校園看考場，但僅限於走廊，不得進入教室（試場），為避免考生跑錯考場的情形發生，希望考生及家長多利用開放時間到考場熟悉環境。