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國中會考週六登場 竹苗區考生比去年少1715人

2017-05-18  14:59

［記者洪美秀／新竹報導］106年度國中會考週六、日（20、21）登場，竹苗考區今年有1萬7501名考生，新竹市考生有5269人，新竹市考區分設在新竹高中、新竹女中、新竹高商和新竹高工，竹市教育處提醒考生，明天下午3點到5點開放看考場，考生應試當天應提早起床，並攜帶應考用品、准考證，同時避免攜帶電子產品進考場，因天氣炎熱，應補充水份，預防中暑。

新竹市教育處表示，今年竹苗考區考生有1萬7501人、去年竹苗區考生有1萬9216人，整體少了1715人，而新竹市今年考生數為5269人，也比去年的6080人，少了811人。

各國中近日為考生舉辦各種祈福活動，包括祈福牆及祝福卡等，甚至有吃粽子及包子等活動，期許考生「包中」，各校也提醒考生本週六、日天氣炎熱，且氣候不穩定，可攜帶雨具，並要補充水份。

竹苗考區今年報名人數創新低，各考場明（19）日下午3點到5點，開放考生及家長看考場及熟悉考場環境，但不能進入試場。

竹市教育處已視察督導各考場學校的試場電力、冷氣、照明設備等安全維修及檢測作業，同時，考試期間也請相關單位在考場周圍暫停施工，避免噪音干擾考場，若有慶典、遊行、廟會等活動，也會柔性勸離，以免影響考生考試，同時請警力協助維護交通秩序，提醒考生以平常心應試，提早到試場。

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  • 國中會考週六、日登場，各校近日陸續舉辦為考生祈福的相關活動。（記者洪美秀攝）

    國中會考週六、日登場，各校近日陸續舉辦為考生祈福的相關活動。（記者洪美秀攝）

  • 國中會考本週六、日登場，提醒考生電子產品不能帶進考場，可多補充水分。（記者洪美秀攝）

    國中會考本週六、日登場，提醒考生電子產品不能帶進考場，可多補充水分。（記者洪美秀攝）

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