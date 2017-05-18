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馬國發明展 台東專校奪3金3銀
2017-05-18 14:51
［記者黃明堂／台東報導］台東專科學校師生團隊，前往馬來西亞參加第28屆ITEX國際發明創新科技展，在24國一千多件參賽作品中，獲得3金3銀及1面發明創作獎。
獲得金牌的作品有：林景行、李韶瀛老師指導學生王郁媚、林大為研發的「超音波震盪清洗淨水器」、吳行立老師指導李紅樟、黃守玉及吳承翰同學研發的「利用鋰電池交流阻抗分析鋰電池內部狀態」、李韶瀛、曾文正老師指導；張恒瑞同學研發的「聲音發電裝置」。
獲得銀牌的作品有：韓端勇老師指導吳昭輝同學研發「植株病蟲害辨識與預警系統」；曾文正老師指導；梁峻瑋同學研發「綠能灌溉系統」；李承修老師指導王郁鈞、陳世賢、蔡一憑及董穎珊同學研發「以網路介面進行遠端電源控制之系統」。
學校昨天在圖書館展示得獎作品。「超音波震盪清洗淨水器」很受矚目，為一般家庭濾水器最花錢的就是常換濾心，但透過超音波震動，可將過濾後所殘留之污物或雜質徹底去除，再以反沖洗方式將污物或雜質排出，達到清潔及延長過濾設備壽命。這項發明也獲得了特別獎。
透過手機及無線網路遠端搖控的電器產品推陳出新，但家中既有電器可以擁有智慧遙控，同學們示範以手機就讓老舊檯燈亮了起來。
台東是農業縣，植株病蟲害辨識與預警系統可以自動偵測辨識病蟲種類及病害位置，讓農民及時防治；同學研發的綠能發電，合併風力發電裝置、太陽能發電裝置以及水力發電裝置，兼具灌溉及發電功能，產生的電能可供應灌溉系統。
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