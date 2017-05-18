熱氣球光雕音樂會首場6月3日台北自由廣場演出

2017-05-18 15:44

［記者張存薇／台東報導］台東夏天最盛大的「台灣國際熱氣球嘉年華」將於6月30日開幕，為了吸引更多民眾暑假造訪台東，台東縣政府將於6月3日晚間在台北市「自由廣場-兩廳院藝文廣場」舉辦今年度首場光雕音樂會，歡迎北台灣民眾享受聲光熱氣球震撼。

台東縣政府觀旅處指出，台灣國際熱氣球嘉年華邁入第7年，今年展期從6月30日至8月6日，預計邀請30顆來自11個國家的造型球來台，包含英國士兵球、青蛙球及美國海盜球、鸚鵡球、蘑菇球等，也將舉辦7場次光雕音樂會，首場音樂會預計6月3日晚間7時登場，屆時台東的原住民表演團隊「高山舞集」及葛萊美入圍團體「十鼓擊」將在現場演出。

其他場次包括6月30日晚間8時在台東縣立體育場開幕光雕、7月8日清晨4時30分成功鎮三仙台日出光雕、15日晚間8時池上鄉大坡池、22日清晨4時30分太麻里鄉太麻里曙光園區日出光雕、29日晚間8時在卑南鄉知本溫泉、8月6日晚間8時鹿野鄉鹿野高台閉幕。