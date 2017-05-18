靜宜統資系畢業生 研發可離線式網路問卷

2017-05-18 15:00

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學統計資訊學系「第六屆畢業成果展」登場！學生研發不需透過網路連線的可離線式網路問卷，解決網路擁擠問題，並分析出對台灣地區女性非吸菸患者存活時間有顯著影響的117個基因，透過「資料視覺化平台」提供使用者快速、簡單、明瞭的資料內容。

統計可用在哪些領域？會不會很難？畢業後可以從事什麼行業？這是許多人對「學統計」的疑問。統計資訊學系主任林建華指出，靜宜大學統計資訊學系是全國唯一頒予學生「理學士」的統計相關學系，除培養學生在商管方面的統計分析能力，並著重科學計算實作能力、操作統計套裝軟體及基本程式設計能力，讓學生有自信撰寫程式，並靈活執行處理及分析資料，增加就業競爭力。

靜宜大學統計資訊學系由業界及財務、資訊管理教師開設品管、財務、資料庫等課程，輔導學生考取相關證照，並培育學生擁有跨領域知識、具備通識、溝通能力，鼓勵學生修習第二專長課程，增加就業競爭力，是該系特色。

網路問卷是目前普遍的調查研究工具，但大型活動人多，可能導致網路擁擠，無法順利取得資料，統計資訊學系成果展中，學生即研發出不需網路連線的可離線式網路問卷，有效克服網路問題；大四生簡偉倫說，「可離線式網路問卷」不需網路即可直接將受訪者意見存入資料庫，且在輸出資料同時得到基本統計描述，透過製作過程學習新的軟體套件與程式語言，並與同學一起發揮所學，相信可成為進入職場加分的履歷。

在「影響台灣非吸菸女性肺癌存活之基因研究」中，學生更分析出對台灣地區女性非吸菸患者存活時間具有顯著影響的117個基因；學生並針對「台中鐵路高架化滿意度」進行調查，可作為台鐵高架化參考。