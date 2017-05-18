快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
靜宜統資系畢業生 研發可離線式網路問卷
2017-05-18 15:00
〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學統計資訊學系「第六屆畢業成果展」登場！學生研發不需透過網路連線的可離線式網路問卷，解決網路擁擠問題，並分析出對台灣地區女性非吸菸患者存活時間有顯著影響的117個基因，透過「資料視覺化平台」提供使用者快速、簡單、明瞭的資料內容。
統計可用在哪些領域？會不會很難？畢業後可以從事什麼行業？這是許多人對「學統計」的疑問。統計資訊學系主任林建華指出，靜宜大學統計資訊學系是全國唯一頒予學生「理學士」的統計相關學系，除培養學生在商管方面的統計分析能力，並著重科學計算實作能力、操作統計套裝軟體及基本程式設計能力，讓學生有自信撰寫程式，並靈活執行處理及分析資料，增加就業競爭力。
靜宜大學統計資訊學系由業界及財務、資訊管理教師開設品管、財務、資料庫等課程，輔導學生考取相關證照，並培育學生擁有跨領域知識、具備通識、溝通能力，鼓勵學生修習第二專長課程，增加就業競爭力，是該系特色。
網路問卷是目前普遍的調查研究工具，但大型活動人多，可能導致網路擁擠，無法順利取得資料，統計資訊學系成果展中，學生即研發出不需網路連線的可離線式網路問卷，有效克服網路問題；大四生簡偉倫說，「可離線式網路問卷」不需網路即可直接將受訪者意見存入資料庫，且在輸出資料同時得到基本統計描述，透過製作過程學習新的軟體套件與程式語言，並與同學一起發揮所學，相信可成為進入職場加分的履歷。
在「影響台灣非吸菸女性肺癌存活之基因研究」中，學生更分析出對台灣地區女性非吸菸患者存活時間具有顯著影響的117個基因；學生並針對「台中鐵路高架化滿意度」進行調查，可作為台鐵高架化參考。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...
- 北部萬安演習今13:30舉行 違反人車管制會被罰
- 8女大生包浴巾文宣 搞曖昧被檢舉
- 剩食再上桌、洗衣粉洗碗？ 野宴指員工惡意爆料
- 端午節連假 花東實名制列車明開放訂票
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- NBA》勇士大利多！總教練柯爾將隨隊出征
- MLB》核磁共振結果沒問題 陳偉殷歸期仍未定
- 小英民調低迷 資政相挺
- 輕軌跨越愛河 拚7月通車到駁二
- 小S公開爆家庭私密 汪小菲上節目變臉
- 移樹為大巨蛋動工準備？ 柯P：依法行政
- 李佳穎傳好事近 導演男友已見過父母
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 棒球》韓國職棒：林智勝是亞洲紀錄 也是世界紀錄
- 併購效應發威 矽力Q2看俏
- NBA》誠實！小牛老闆坦誠：擺爛很有用
- 女主播進白宮?
- 下藥性侵、逼人喝尿 黑幫夫婦被逮
- 搶攻智慧家庭市場 聯發科推出新款系統單晶片
- 兩指拿筆作畫 蔡火明彩繪廟宇逾40年
- 這女兒揪感心！豬哥亮生前罹癌便秘 她赤手挖糞
- 柯建銘轟司改國是會議 立法院不會照單全收
- 自由廣場》一例一休重創社福機構
- 家裡想拜拜 他去土地公廟偷太子爺神像
- 今日NBA季後賽戰績
- 《法律觀點》車震隱密性高 抓姦有難度
- MLB》奎托起爭議爆衝突 克蕭反應引起熱議（影音）
- 永康民宅火警波及7戶 屋主救貓嗆傷
- 高雄是全台最受歡迎旅遊城市 花媽這麼說
- 草娥爆熱戀CEO
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai and DPP lead their rivals in poll
- 邀吳敦義參加青年會「義」 連勝文挺吳盡在不言中
- 高通蘋果授權金紛爭 鴻海、和碩…都被告
- 自由廣場》南投勞動處長的一例一「羞」
- 美貿易代表上任 準備重啟NAFTA
- 臉書小編貼文充分授權 網媒：洪秀柱有一點從不退讓...
- MLB》2局下攻大局 小熊送紅人5連敗
- 立院初審通過 訴訟繫屬登記應依相當事實
- 旺宏脫離全額交割股 股價逆勢上漲
- 與鄰居口角 80歲老翁縱火判刑3年8月
- 自由廣場》三級機關首長政治任命 弊大於利
- NBA》打不贏就扯斷你？矮湯危險動作激怒籃球迷（影音）
- 警暗夜攻堅破賭場 婦人摸黑逃竄落「屎坑」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：靜宜統資系畢業生 研發可離線式網路問卷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分