| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 生活

垃圾換底渣 雲縣議員批「白飯提去換清糜」

2017-05-18  14:45

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣議會今審《雲林縣使用垃圾焚化廠底渣資源化產品自治條例草案》，議員，強烈抨擊此草案將大開門戶運回底渣，將禍延子孫，歷經二次休會協商，主席副議長蘇俊豪裁示退回。

縣議員黃文祥表示，去化100噸垃圾必須回運180噸底渣，是吃雲林豆腐，縣府訂定這條自治條例等若大開門戶，雲林淪為底渣故鄉，在未證實底渣無毒之前，議會怎能替縣府背書，他強烈要求退回。

縣議員賴明源痛批縣府沒有爭取前瞻計畫，卻爭取垃圾回來，雲林縣沒有多少公共工程，如何去化底渣，政治人物任期有限，但名字會留在歷史，縣會不能同意此自治條例。

縣議員陳俊龍表示，環保署說焚化廠底渣是產品，既然是商品就應該是有價商品，為什麼可以免費運回，又要補助購買者，所以他認為底渣是廢棄物，不是產品，不認同自治條例。

縣議員林建鴻指出，底渣若能再利用，不會影響環境，為何又要限制不得用在行水區，顯示底渣有毒，我們要為後代子孫留下一片淨土。

林聖爵說，雲林縣垃圾換回底渣，是「白飯提去換清糜」，且現在已有多項案例證實底渣造成污染，這項草案更是禍延後代，他要求退回。

李進勇表示，垃圾處理有相當無奈，希望議會能通過自治條例，他會負起政治責任，若每一條路都被阻斷，將無法解決問題，仍希望議會支持自治條例，讓他努力尋求一條活路，處理垃圾問題。

今天審議自治條例過程，議員、縣長、環保局長多次出現激烈爭論，會議休會2次，最後主席裁示本條例爭議過大，退回縣府。

廣告
  • 縣議員賴明源（左）認為底渣會污染環境，質疑環保局長林長造（右）。（記者林國賢攝）

    縣議員賴明源（左）認為底渣會污染環境，質疑環保局長林長造（右）。（記者林國賢攝）

  • 為去化底渣，縣府訂定《雲林縣使用垃圾焚化廠底渣資源化產品自治條例草案》，議會嚴厲批判，退回縣府。底渣示意圖。（記者林國賢攝）

    為去化底渣，縣府訂定《雲林縣使用垃圾焚化廠底渣資源化產品自治條例草案》，議會嚴厲批判，退回縣府。底渣示意圖。（記者林國賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 底渣 焚化爐底渣 雲林垃圾危機 雲林縣垃圾
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：垃圾換底渣 雲縣議員批「白飯提去換清糜」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.