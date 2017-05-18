垃圾換底渣 雲縣議員批「白飯提去換清糜」

2017-05-18 14:45

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣議會今審《雲林縣使用垃圾焚化廠底渣資源化產品自治條例草案》，議員，強烈抨擊此草案將大開門戶運回底渣，將禍延子孫，歷經二次休會協商，主席副議長蘇俊豪裁示退回。

縣議員黃文祥表示，去化100噸垃圾必須回運180噸底渣，是吃雲林豆腐，縣府訂定這條自治條例等若大開門戶，雲林淪為底渣故鄉，在未證實底渣無毒之前，議會怎能替縣府背書，他強烈要求退回。

縣議員賴明源痛批縣府沒有爭取前瞻計畫，卻爭取垃圾回來，雲林縣沒有多少公共工程，如何去化底渣，政治人物任期有限，但名字會留在歷史，縣會不能同意此自治條例。

縣議員陳俊龍表示，環保署說焚化廠底渣是產品，既然是商品就應該是有價商品，為什麼可以免費運回，又要補助購買者，所以他認為底渣是廢棄物，不是產品，不認同自治條例。

縣議員林建鴻指出，底渣若能再利用，不會影響環境，為何又要限制不得用在行水區，顯示底渣有毒，我們要為後代子孫留下一片淨土。

林聖爵說，雲林縣垃圾換回底渣，是「白飯提去換清糜」，且現在已有多項案例證實底渣造成污染，這項草案更是禍延後代，他要求退回。

李進勇表示，垃圾處理有相當無奈，希望議會能通過自治條例，他會負起政治責任，若每一條路都被阻斷，將無法解決問題，仍希望議會支持自治條例，讓他努力尋求一條活路，處理垃圾問題。

今天審議自治條例過程，議員、縣長、環保局長多次出現激烈爭論，會議休會2次，最後主席裁示本條例爭議過大，退回縣府。