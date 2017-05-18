台中第二市場百年風華 弘光科大畢展趣味呈現

2017-05-18 14:35

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學文化創意產業系畢展以第二市場為主題，學生發揮創意，用木頭做出蘿蔔糕、爌肉、紅豆餅等小吃玩具，還有杯緣子、公仔等，作品五花八門兼具時尚感，5月20日起將在第二市場展出4天，畢展主題取名「鬧」，就是希望民眾一起來「鬥市」、湊熱鬧。

弘光科大表示，因參展空間有限，這次只展出15件作品，並分成四大主題，包括鬧生活形象包裝、鬧樂子產品設計、鬧能量環保議題、鬧光景空間規劃。

其中，獲教師評審第一名的「1遊2市3童趣」，作品以回收木頭製作成第二市場特色美食，有蘿蔔糕、米腸、荷包蛋等早餐組合，還有爌肉飯等消夜組合及紅豆餅等點心組合，學生李佳容說，市面上家家酒玩具都是塑膠製品，更缺乏代表台灣傳統小吃的玩具，才構思這組「有溫度的作品」。

「Green Morning」則以綠色理念為出發點，以厚紙設計三款具有便利性和美感的食品包裝，符合環保時尚概念；還有同學設計第二市場專刊、妖怪美食地圖、扭蛋杯緣子公仔、桌遊等，希望讓更多人了解第二市場。

第二市場正逢百週年慶，弘光科大文創系學生特別打造「Cheers家族」吉祥物，並自創「殺價歌」及大型人物公仔，舉辦系列行銷活動，甚至到市場快閃大跳「殺價舞」，引起熱烈回響。

策展組學生吳承倩指出，多次走訪第二市場跟店家溝通，發現店家很熱情，甚至有豬肉攤老闆主動表演剁豬肉，很有親和力；學生詹雅筑則說，現在只要說「我是弘光學生」，店家都會熱情招待，希望藉由畢展讓大家認識更多市場美食。

指導老師黃錦華指出，文創系的定位就是設計跟行銷，同學利用菜市場元素與傳統文化連結完成設計，經設計公司、品牌行銷公司主管等審核建議，使得作品兼具創意及市場前瞻性，可商品化。

文創系系主任涂卉表示，學生的畢展作品朝社區方向做設計發展，希望學生更關懷我們的土地，投入地方文創產業，持續把在地精神傳承下去，運用自己的專業幫在地市場行銷，畢展5月20日到23日在第二市場展出後，5月26日起也將在台中文化創意園區展覽。