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類比訊號六月底關閉 北市還有15萬戶未數位化
2017-05-18 14:25
〔記者張議晨／台北報導〕政府推動有線電視數位化，北市今年6月底，類比訊號將全面斷訊，但北市還有十五萬用戶尚未完成數位化，觀光傳播局表示，近期會加強宣導業者，輔導收視戶全面數位化，若6月底前還未完成訊號轉換，會要求業者逐月調降收視費五％作為懲罰。
台北市目前有10家有線電視業者，收視戶則有63萬戶，觀傳局配合NCC推動有線電視數位化政策，今年6月底後，將全面關閉類比訊號，收視戶必須加裝數位機上盒才能收視，目前北市還有15萬戶未加裝數位盒，若訊號轉換後仍未加裝機上盒，將收看不到頻道。
觀傳局表示，目前僅聯維、寶福二家業者還未完成數位化，市府會加強宣導，盡快在6月底前完成數位化，並要求業者不得再提供類比訊號，若6月底後還沒有完成訊號轉號，就需逐月調降費率上限的5％，直到完成數位化為止。
另，針對有線電視定型化契約部分，北市法務局與觀傳局日前也稽查十家有線電視業者，今公布結果。法務局主任消保官何修蘭表示，僅聯維、寶福兩家公司有疏漏，已要求2家業者在契約內載明。
不過，有線電視定型化契約為88年修訂，且僅適用類比訊號，未來類比訊號轉為數位化後，包括收視套餐，頻道選擇、機上盒收費規定等該契約將不適用。觀傳局專委沈永華說，會建議NCC盡快通過相關法規，但既有收視戶權益仍可獲得保障。
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