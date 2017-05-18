Facebook下令驅逐誘騙點擊標題 粉絲團小編哭哭了
〔記者陳炳宏／台北報導〕常常看到Facebook上粉絲團小編，利用如「她竟然在沙發底下發現...」的隱瞞型標題，隱藏必要的訊息或誤導用戶，誘使用戶點擊連結找出答案，或「天啊！你一定得看，薑茶竟是讓人長壽的秘密！」誇張聳動型標題，放大事件的重要性，將來這些沒營養沒內容的文章，都會被Facebook驅逐出境了。
Facebook表示，為致力成為提供來源可靠訊息的社群，過去有許多用戶反映不喜歡誤導、聳動或是垃圾性質的貼文，特別是吸引用戶點擊查看更多內容的誘騙點擊標題；因此，Facebook發展一套機制，篩選可能具有誘騙點擊的標題，並減少其出現在動態時報上的頻次。
去年Facebook發布一項動態時報更新，目的在減少以隱瞞訊息、或是誇張聳動標題誘騙點擊的貼文，出現在動態時報上的頻次。今天Facebook針對此機制再公布三項更新，幫助用戶減少在動態時報上看見誘騙點擊貼文的機會，讓用戶接觸更多正面且具真實性的動態貼文。
首先，為了能有效減少誘騙點擊標題的貼文，除了個人貼文之外，Facebook另外將誘騙點擊標題的範圍擴及到區域及粉絲專頁層級；其次，為了提升效率，Facebook將誘騙點擊標題分成兩種類別，分別是隱瞞型標題及聳動型標題。
Facebook指出，即日起將會測試不同語言偵察誘騙點擊標題的功能，其中也包含中文，此次Facebook推出更新的做法與日前減少誘騙點擊標題的做法相似，Facebook有專門團隊審查數以千計的標題，相互驗證並篩選龐大的誘騙點擊標題，判斷標題為隱瞞型標題或聳動型標題。
藉由此方式，Facebook能辨認出哪些關鍵字經常出現在誘騙點擊標題，而不會出現在其它貼文類型的標題中，這種做法與電子信箱過濾垃圾郵件的過程十分相似。
這些含有誘騙點擊標題的貼文內容，會減少出現在動態時報中的機會，動態時報將會繼續隨著時間學習精進，Facebook表示，將會持續開發，以減少誘騙點擊的數量，並應用在更多語言。
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