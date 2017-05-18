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水果5寶入菜 台南山上創意料理展現在地特色
2017-05-18 14:14
〔記者吳俊鋒／台南報導〕配合產業文化活動，台南市山上區公所運用初夏季節最當令的水果五寶，開辦美味饗宴，邀請知名的餐廳業者掌廚，以木瓜、鳳梨、芭樂、香蕉與火龍果等入菜，端出11道創意料理，相當澎派，展現在地特色，也推廣食農教育。
山上區長余基吉表示，木瓜節產業文化活動將於6月10日登場，今年的重頭戲，是首度開辦的澎派水果饗宴，在海鮮、雞肉、蔬菜等食材料理上，以地方五寶入菜，開發出一系列的佳餚，美味行銷地方特色
余基吉說，這次的澎派水果饗宴，由區公所團隊、崑山科大公廣系師生與知名的陳家宴席主廚群等共同設計菜單，包含結合芭樂的握壽司、以鳳梨燴土魠、用香蕉炸蝦子，以及木瓜的油飯與炒米粉...等，還有取材火龍果的沙拉與果汁，料理方式美味、創意兼具。
余基吉指出，初夏季節是轄內木瓜、鳳梨、芭樂、香蕉與火龍果等的盛產期，透過料理推廣山上的農業，也希望饗宴的創意菜色具示範作用，推動社區風味餐，結合台南水道等在地知名景點，協助觀光發展。
余基吉強調，當地的五寶水果栽種面積合計約430公頃，產業規模不小，品質也獲得肯定，建立市場口碑，澎派饗宴每桌4000元，屆時將在山上國小活動中心開辦。
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