超越0.04％！ 南投咖啡評鑑飄香兩天

2017-05-18 14:15

〔記者佟振國／南投報導〕107年南投縣咖啡評鑑競賽今於國姓鄉登場，計有42件來自全縣各地的咖啡產品參賽，全程依美國精品咖啡協會（SCAA）的杯測標準嚴格篩選，將取水洗組12件及特殊處理組6件進入決賽，國姓鄉農會總幹事余家彥表示，國姓咖啡面積、產量全台名列前茅，雖然台灣的咖啡產量僅占全球的0.04％，但農民只要有心提升品質，絕對能超越0.04％的價值，發揮更大影響力。

國姓鄉全鄉多數為山坡地，過去多數栽種檳榔，有害人民健康與影響水土保持，921災後農民嘗試轉型改種咖啡，歷經近18年發展，面積已逾150公頃，並自103年起率先推動產地認證，農會也連續4年舉辦全縣或全國咖啡評鑑。

今年全縣評鑑今起在國姓鄉百勝村莊園舉辦2天，有來自國姓、埔里、魚池、仁愛等鄉鎮42件產品參賽，包括水洗組27件、特殊組15件，由國內咖啡達人韓懷宗及6位專業杯測師，全程依照美國精品咖啡協會（SCAA）的標準杯測進行，包括咖啡豆乾香、濕香及風味等10個項目評分，取水洗12件、特殊處理6件明天進行決賽。

除了評鑑，農會2天內也舉辦4場專業講座，包括咖啡產業現況、咖啡後製加工、沖煮概論、杯測實務等，邀請全縣有興趣的農民免費參與。

國姓農會總幹事余家彥表示，台灣咖啡產量雖僅占全球的0.04％，但近幾年來國姓咖啡參加美國CQI咖啡評鑑表現優異，也受到矚目，若能不斷提升栽培與製作技術，以質取勝，絕對有可為。