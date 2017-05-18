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「牆內．牆外」畫展 受刑人用畫作當愛的橋樑

2017-05-18  14:07

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭監獄一名劉姓受刑人，因販毒案被判無期徒刑，入監服刑10多年，劉妻不離不棄，他拿起畫筆畫出一幅幅愛妻畫像，寄給妻子傳達真情與思念，用畫作揮別不堪回首的往事，期盼早日解開身上枷鎖，重回牆外的世界。

宜蘭監獄在羅東聖母醫院范鳳龍紀念大樓7樓，舉辦「牆內．牆外」畫展，展出27名受刑人共35幅畫作，包括水彩、色鉛筆、素描，以人物、回憶、故鄉為主題，受刑人透過畫筆表達懺悔、想念、遺憾與不捨，由聖母醫院院長徐會棋主持今天的開展儀式。

40多歲劉姓畫者，犯下販毒案身陷囹圄，妻子仍在默默等待，10多年來持續照顧他的老母，等著丈夫回家，毫無美術底子的劉姓受刑人，3年前在獄中學習作畫，臨摹雜誌圖像，畫出美女人頭像，等到畫技成熟，再畫妻子人像寄回家，把自己對老婆的愛融入畫裡，定期寄送的畫作，成為夫妻之間愛的橋樑。

宜監教化科員陳鳳珠說，劉姓受刑人與妻子分隔兩地，用畫筆勾勒心境，傳達情愛，彼此把各自思念寄託在畫作上，劉提供9幅人物畫參展，服刑期間表現良好，近期內申請假釋，期待獲得重生。

宜監表示，受刑人望著布滿鐵網高牆，嚮往窗外藍天，人在獄中的他們，各自尋找心靈慰藉，有人情歸信仰，或用筆尖文字敘說故事，劉姓受刑人則以畫筆自我療癒，期望有朝一日走出高牆。活動主辦單位說，人生沒有過不去的難關，上帝如果關起這扇門，必定會開啟另一扇窗，「牆內．牆外」畫展將展至6月底。

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  • 羅東聖母醫院舉辦「牆內 牆外」畫展，院長徐會棋（右2）參觀劉姓受刑人的畫像。（記者江志雄攝）

    羅東聖母醫院舉辦「牆內 牆外」畫展，院長徐會棋（右2）參觀劉姓受刑人的畫像。（記者江志雄攝）

  • 「牆內 牆外」畫展共展出35幅受刑人的畫作。（記者江志雄攝）

    「牆內 牆外」畫展共展出35幅受刑人的畫作。（記者江志雄攝）

  • 宜蘭監獄受刑人所畫的台南市長賴清德畫像。（記者江志雄攝）

    宜蘭監獄受刑人所畫的台南市長賴清德畫像。（記者江志雄攝）

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