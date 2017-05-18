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桃客司機籌組工會抗爭 追討5年加班費

2017-05-18  13:49

［記者謝武雄／桃園報導］桃園客運今天在停車場舉行新車啟用儀式，以桃客司機為主體的「台灣汽車客運業產業工會」籌備處成員到場抗議，除抗議公司苛刻加班費，也呼籲市長鄭文燦儘速核准工會成立，協助追討5年加班費；桃客副董事長黃柏弘表示，桃客司機薪資是桃竹苗地區最優厚，只是計算基準不同，目前公司和工會達成協議，將全面調整員工薪資結構，員工將大幅調薪。

勞動局勞資關係科長馮飛燿表示，目前「台灣汽車客運業產業工會」還在各單位審查中，並沒有不核准問題，如果工會成員關心進度，可以隨時和勞動局聯絡。

「台灣汽車客運業產業工會」籌備處成員，理事長李彥興、理事張立宗表示，兩人都是桃客司機，了解公司長期苛刻員工加班費，想要透過「桃客企業工會」跟公司協商合理的工時和加班費，協商之門卻一直被關閉，才會自組工會，也呼籲鄭文燦儘快核准。

黃柏弘說，目前桃客司機薪資結構是67年訂定的，當時勞基法並未公布，司機過站不停、漏班情況嚴重，訂定一堆獎勵辦法，包含里程獎金、出勤獎金等，司機薪資絕對是桃竹苗地區最優厚的，基於勞基法大幅修正，又有一例一休問題，公司和企業工會協商，原則上，將全面調整現行的薪資結構，符合現行勞基法、一例一休規定。

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  • 「台灣汽車客運業產業工會」籌備處成員抗議桃園客運苛刻員工加班費。（記者謝武雄攝）

    「台灣汽車客運業產業工會」籌備處成員抗議桃園客運苛刻員工加班費。（記者謝武雄攝）

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相關關鍵字： 勞基法 台灣汽車客運業產業工會 司機 工會 桃園客運
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