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涉使用過期原料蝦味先 中午架上還在賣

民眾從小吃到大的零嘴「蝦味先」，被爆涉嫌使用過期原料製作，記者隨機至新北市某賣場查看，其中一項問題產品還在架上販售。（記者葉冠妤攝）

2017-05-18  13:46

〔記者賴筱桐、葉冠妤／新北報導〕民眾從小吃到大的零嘴「蝦味先」，被爆涉嫌使用過期原料製作，其中調味用的柴魚粉逾期1至3年，早就被民眾吃下肚。記者今天中午至新北市三重區1家賣場查看，發現問題產品仍在架上販售，店家收到衛生局通知後，已經緊急下架。

目前公布疑似使用到過期原料的產品包括「蝦味先─泡菜口味」、「蝦味先─墨西哥煙燻口味」、「蝦味先─日式照燒口味」、「蝦味先─蜜烤魷魚口味」等4項產品，另外，「發芽大豆養生粉（紅麴） 」使用逾期原料紅麴，高雄市衛生局通知全台各地超市及雜貨店都要下架。

新北市衛生局食品藥物管理科長劉君豪表示，高雄市衛生局提供新北市25家下游廠商名單，依據目前公告的品項，全面通知業者自主回收下架，今天下午將有初步清查數量。

記者隨機查看三重區1家賣場，發現架上還有「蝦味先─蜜烤魷魚口味」產品，店家表示，目前已收到衛生局緊急下架通報，正在處理中。店員則趕緊把問題產品全部從架上撤除裝箱。

店家表示已收到衛生局通報，趕緊將問題產品全部下架封存。（記者葉冠妤攝）

店家表示已收到衛生局通報，趕緊將問題產品全部下架封存。（記者葉冠妤攝）

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