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桃客85輛低地板公車啟用 輪椅族搭車更方便

2017-05-18  13:44

［記者謝武雄／桃園報導］桃園客運為提升服務品質，購買85輛低地板公車，今天舉行新車啟用典禮；市府交通局長劉慶豐說，低地板公車車門僅有一階階梯，附有斜坡板及無障礙輪椅座位，方便行動不便者及輪椅族使用，是更人性化的公車，為鼓勵客運業者更換低地板公車，市府也會協助業者向交通部爭取公共運輸補助經費。

啟用儀式由劉慶豐、桃客董事長吳運豐等人共同主持，85輛低地板公車排在停車場兩旁顯得相當壯觀；劉慶豐說，桃客3年購入新車234輛，占桃園客運車輛數4成，提供市民優質搭乘環境，另市府已經全面實施市區公車買1送1優惠，並進行路線整併、提升公共運輸運量，鼓勵客運業者加速汰換老舊車輛，提升市區公車營運服務品質。

桃客董事長吳運豐表示，這85輛低地板公車，總經費約4億多元，車輛採挑高、大型觀景車窗設計，營造明亮的乘車環境；另為服務觀光客，經機場、高鐵及機捷車站的公車，會於車頭路線及車內站名，提供中、英、日、韓多國語言的公車動態LED顯示。

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  • 桃園客運購買85輛低地板公車，方便行動不便者及輪椅族搭乘。（記者謝武雄攝）

    桃園客運購買85輛低地板公車，方便行動不便者及輪椅族搭乘。（記者謝武雄攝）

  • 低地板公車內部視野廣闊，還有無障礙輪椅座位。（記者謝武雄攝）

    低地板公車內部視野廣闊，還有無障礙輪椅座位。（記者謝武雄攝）

  • 市府交通局長劉慶豐（右五）參加桃客低地板公車啟用儀式。（記者謝武雄攝）

    市府交通局長劉慶豐（右五）參加桃客低地板公車啟用儀式。（記者謝武雄攝）

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