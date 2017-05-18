南鐵地下化公聽會 住戶：盼以屋換屋不負債
2017-05-18 13:47
〔記者王捷／台南報導〕交通部鐵路改建工程局今天在台南市東區龍山社區活動中心召開東區公聽會，反南鐵東移自救會依然出面抗議，要求暫緩程序及召開聽證會，發言人陳致曉說，現在市府不敢偷拆民眾的房子，以免又讓張藥房偷拆事件重演，但市府就是一直辦公聽會，強迫人民接受。
住戶孫太太說，她不吵也不鬧，全力配合，不過她無法再負擔貸款，希望以屋易屋，鐵工局回應，依據土地徵收條例第10條要召開公聽會，會協助反映住戶意見。
今天聽證會在東區龍山社區活動中心開始，起初鐵路東移自救會成員，想帶著擴音設備進場，被鐵工局人員及警方阻止，衍生一場小衝突，進場後，部分鐵路東移成員佔住麥克風，導致真正的住戶無法發言，這場公聽會超過3小時仍未結束。
陳致曉認為，公聽會的程序有問題，有很多民眾沒有接到通知，目前4月14日的公聽會議記錄也沒有跟民眾說，違反土地徵收法。
另外，陳致曉說，現在的公聽會是強迫民眾接受，苗栗大埔案張藥房能夠重建，剛好是因為拆房子的是國民黨，「政治正確」才能重建，台南的拆遷戶根本無法原地重建，或用更好的工法讓民眾房子受損程度降到最低。
40多歲的孫太太說，她當看護、先生當保全，兩人收入都不高，房貸都是她在還，20多年好不容易還完鬆一口氣，孩子現在正值花錢階段，她不吵也不鬧，她全力配合，只希望政府能用以屋換屋的方式，讓她不再負債。
鐵工局表示，舉辦公聽會合乎程序，但公聽會議記錄還在等長官簽核，且會將民眾的意見列入反映給土地徵收委員會，讓民眾損失最少。
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