台鐵企工只進不出？ 產工嗆：6月扣會費就提告

台鐵產工將13份退會書交給台鐵企業工會。（記者蕭玗欣攝）

2017-05-18 13:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵產業工會15名會員今天上午帶著退會聲明書到台鐵企業工會辦公室要求辦理退會，但企工卻拿出「空白聲明」要求填了才能辦理退會，15名會員不服，雙方爆發激烈口角。

台鐵產工表示，自今年5月份已送出729份退會書及存證信函，都被退回，怎麼會有工會不能退出，「難道是黑道工會嗎？」表示6月開始薪資若仍被扣會費，將採取法律途徑。但台鐵企工表示，70年來從未有人退會，也沒有退會的規定，今天產工送出的退會聲明書一概不受理。

台鐵產工理事長王傑表示，目前共有729個會員提出退會申請，自5月初送出退會書後，企工卻以合法性有問題與產工本會無往來的理由拒收，寄出的存證信函也被退回，因此今天決定採取到企工辦公室親辦退會的行動，且進退會原本就是員工權利，工會的規定並不合理。

王傑也表示，企工多次在月刊和快訊中把產工努力爭取的東西納為自己的成果，其提出的改班表方案也非常不合理，如果最後簽呈團體協約，會員也只能用用退會的舉動拒絕團協。而過去產工多次向企工提出訴求，但企工都沒有意願合作，且只要產工提的一概不接受，既然如此只好分道揚鑣。

台鐵產業工會15名會員上午11點10分抵達企工辦公室要求辦理退會，但企工人員表示，只能在大會議室，更表示，這是企工辦的活動，堅持要求產工會員脫下產業工會背心才能進入，雙方開始互相嗆聲，最後15人仍順利進場。進入會場後，企工成員堅稱工會成立70多年來從未有退會規定，產工則表示工會法並未強制規定一定要入會，雙方爭執不下，更一度爆粗口，場面十分混亂。

企工表示，工會未有退會規定，若一定要退會就要填聲明書，且只受理到今天上午11點半，接著發給現場產工會員一人一張空白紙，要求填上姓名、單位、員工編號和聯絡方式，遭產工砲轟。產工表示，先前已找好律師擬定聲明書，拒絕填寫空白聲明。最後產工將擬好的聲明書黏在空白紙上，並一一唱名交至企工辦公室。

企工表示，先前工會爭取的危險津貼和營運獎金併入本俸，都要開花成果，沒想到竟有會員要在這時候退會，非常可惜；而台鐵工會成立70年僅有1人申請退會，但因不合程序未成功退會，最後該員工決定自繳會費取代每月從薪資扣繳會費。