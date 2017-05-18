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維蓮重複使用針具 持續有病患抽血檢查

2017-05-18  13:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區維蓮診所無良重複使用針具，曾前往就醫的高風險民眾，上午持續前往楊梅區衛生所抽血，希望盡快檢查自己是否受害、罹患C型肝炎，衛生所人員估計，一個上午，已有60多位民眾來抽血。

民眾回憶，今年1月間，她因肚子疼痛，曾前往維蓮診所就醫並打針，當時她看到針具雖「感覺舊舊的」，但並未想太多，如今竟爆發診所重複使用針具，讓她非常生氣，「醫護人員沒醫德，實在可惡！」

桃園市政府衛生局人員希望去年6月10日到今年5月12日間，曾到維蓮診所進行針劑治療的民眾，主動前往楊梅區衛生所抽血檢查，以確認自己是否也罹患C型肝炎。

衛生局人員說，估計高風險民眾約1200人，雖抽血檢查估計需一週才能得知結果，但事關重大，衛生局將會協調檢驗單位加快速度，讓民眾盡早得知結果，消弭民眾的憂慮與恐慌。

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  • 民眾前往楊梅區衛生所抽血檢查。（記者周敏鴻攝）

    民眾前往楊梅區衛生所抽血檢查。（記者周敏鴻攝）

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