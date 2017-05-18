香草紅藜包入肉粽 美味健康過端午

2017-05-18 13:12

〔記者陳燦坤／西螺報導〕端午節享受美食也可以沒有負擔，雲林基督教醫院調配香草紅藜粽，以蔬菜及五穀等為主食，透過蒸煮將各種食材濃郁香氣綜合，不僅美味且低熱量，極符合現代人養生觀念。

端午佳節即將到來，看到油香四溢的肉粽讓人也難不動心，經常一個接著一個品嚐，就是停不下來，當然體重也跟著直線上升，雲林基督教醫院今提供民眾過節可以吃得開心且健康的香草紅藜粽做法，主要調味食材是目前風行的紅藜及百里香草，放入浸泡一夜的薏仁、白米及糯米，再包入香菇、杳鮑菇、毛豆及小塊雞肉，蒸熟後便是美味健康粽。

雲林基督教醫院研究，傳統北部粽熱量一顆約600大卡，南部粽則有4、500大卡，廣式粽更高達1000至1500大卡，但健康粽僅320大卡，相當於一碗白飯，是民眾養生的不錯選擇。