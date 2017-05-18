棄養大批犬隻 動保處重罰飼主30萬元
2017-05-18 13:06
新北市三芝區茂長里民活動中心後方草叢，被發現有大批犬隻疑似遭棄養。（動保處提供）
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市動保處5月16日下午5點獲報，三芝區茂長里民活動中心後方草叢，有6具狗籠被丟棄，籠舍大門敞開，竄出40至50隻狗，疑似遭惡意棄養，動保處調閱監視器畫面循線追查，找到吳姓飼主及陳姓駕駛，各祭出15萬元重罰，另該批犬隻皆未施打疫苖，再加罰吳姓飼主15萬元。
動保處長陳淵泉指出，三芝區芝柏山莊附近發現大批棄犬，至今已尋獲8隻母犬、7隻公犬，進行收容安置，因棄置地點雜草叢生，加上犬隻相當怕生，動保處已在現場廣設誘捕籠。
動保處與淡水三芝分駐所合作，調閱沿路監視畫面，李姓民眾提供行車記錄器，比對出載運犬隻的白色貨車及車號。動保處昨天派員前往三重調查貨車所屬租借公司，找到當日租借的陳姓駕駛及吳姓飼主，要求雙方到案說明。
經調查，陳姓駕駛昨天下午從三重租用白色貨車至台北市士林區與吳姓飼主會合，載運犬隻至三芝區茂長里民活動中心後方棄養。吳姓飼主飼養犬隻7至8年，近日因遭斷電，加上犬隻吠叫聲打擾鄰居，於是向台北市動保處請求不擬續養，但須支付寵物登記、狂犬病預防針費用及收養保管費每隻2400元，飼主因犬隻數量太多，無力負荷，夥同陳姓駕駛至山區棄養。
動保處對2名棄養人，依違反動保法各處以最高額度15萬元罰鍰，另該批犬隻皆未施打狂犬病疫苖，吳姓飼主加罰15萬元，總計開罰45萬元。
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