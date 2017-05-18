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城市科大與角川產學合作 培育動漫人才

2017-05-18  13:04

〔記者林曉雲／台北報導〕動漫經濟全球夯，我國動漫產業預估今年將突破1400億元產值，台北城市科技大學今天與動漫巨擘「角川国際動漫教育」簽訂產學合作計畫，引進動漫專業師資到應外系、數媒系、演藝學程等系。

城市科大校長連信仲表示，應外系的學生將學習聲優專業，數媒系學生將在業師的指導下，投入2D與3D的專業畫師培育，將來也可望角川集團在學校設置工作坊，協助學生進入角川的動漫創作工作，成為業界新兵。

角川国際動漫教育總經理竹内太郎表示，期望透過與城市科大的產學合作，共同培育人才，未來還將會從中精挑合適的菁英進入角川實習，讓台灣的人才有機會與世界接軌。

城市科大應外系大一生徐振豪表示，高中時期因養病休學，心情陷入迷惘，靠著動漫作品「銀魂」找到新方向，動漫聲優有撫慰人心的療癒效果，因此他想要從事聲優工作，成為幫助別人的力量，未來盼有機會到日本當聲優，一圓夢想。

城市科大數媒系大三生湯宜潔一直很喜歡動漫，自學電繪8年多，她表示，未來想當動畫師或遊戲美術設計師，也會極力爭取到角川的實習機會，提升自己的競爭力。

「角川国際動漫教育」在日本主要經營漫畫出版、動畫、遊戲雜誌等產業，2013年開始培育海外動畫家、漫畫家，規劃在新加坡、馬來西亞等10個國家，開設動漫人才培育學校，台灣是角川海外教育據點的首例。

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  • 城市科大與「角川国際動漫教育」產學合作，培育動漫人才。（圖由城市科大提供）

    城市科大與「角川国際動漫教育」產學合作，培育動漫人才。（圖由城市科大提供）

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