城市科大與角川產學合作 培育動漫人才
2017-05-18 13:04
〔記者林曉雲／台北報導〕動漫經濟全球夯，我國動漫產業預估今年將突破1400億元產值，台北城市科技大學今天與動漫巨擘「角川国際動漫教育」簽訂產學合作計畫，引進動漫專業師資到應外系、數媒系、演藝學程等系。
城市科大校長連信仲表示，應外系的學生將學習聲優專業，數媒系學生將在業師的指導下，投入2D與3D的專業畫師培育，將來也可望角川集團在學校設置工作坊，協助學生進入角川的動漫創作工作，成為業界新兵。
角川国際動漫教育總經理竹内太郎表示，期望透過與城市科大的產學合作，共同培育人才，未來還將會從中精挑合適的菁英進入角川實習，讓台灣的人才有機會與世界接軌。
城市科大應外系大一生徐振豪表示，高中時期因養病休學，心情陷入迷惘，靠著動漫作品「銀魂」找到新方向，動漫聲優有撫慰人心的療癒效果，因此他想要從事聲優工作，成為幫助別人的力量，未來盼有機會到日本當聲優，一圓夢想。
城市科大數媒系大三生湯宜潔一直很喜歡動漫，自學電繪8年多，她表示，未來想當動畫師或遊戲美術設計師，也會極力爭取到角川的實習機會，提升自己的競爭力。
「角川国際動漫教育」在日本主要經營漫畫出版、動畫、遊戲雜誌等產業，2013年開始培育海外動畫家、漫畫家，規劃在新加坡、馬來西亞等10個國家，開設動漫人才培育學校，台灣是角川海外教育據點的首例。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...
- 北部萬安演習今13:30舉行 違反人車管制會被罰
- 第一名不是帥、有錢 女生心中理想男性大公開
- 每天射500支箭 大一生擊敗射箭國手
- 藍批台不重視一帶一路 他4字打趴！
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 更想哭？ 美資安公司證明更強新病毒正在擴散
- 轉虧為盈又被抵制 味全：努力贏回社會信任
- 又刷存在感！黃安聊「豬哥亮」要自己痛快
- MLB》基爾梅爾再見美技 光芒擊倒印地安人
- 健行長腿校花 網路節目秀防身術爆紅
- 這女兒揪感心！豬哥亮生前罹癌便秘 她赤手挖糞
- NBA》人間凶器！歐利尼克第一節就折手（影音）
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 棒球》韓國職棒：林智勝是亞洲紀錄 也是世界紀錄
- 球星尪有了新老婆 嚴立婷去殺氣變學生妹
- 美貿易代表上任 準備重啟NAFTA
- 搖滾世大運千人共演 挑戰世界紀錄
- NBA》你要守我？詹皇又被嘲諷不尊重對手（影音）
- 臉書小編貼文充分授權 網媒：洪秀柱有一點從不退讓...
- 泰勒絲搭專機 私會英國小鮮肉
- 美軍F-35B空中攻擊畫面曝光！ 秒射55發彈藥
- 2015年選秀好狂 造就兩個四割男
- 高雄旅展明登場 日本遊超殺優惠
- 邀吳敦義參加青年會「義」 連勝文挺吳盡在不言中
- 又是癌症！《赤壁》男星驚罹肺腺癌馬上開刀
- 小型懸臂式候車亭 年底再增60座
- 家屬擲筊聖杯 豬哥亮將火化
- MLB》核磁共振結果沒問題 陳偉殷歸期仍未定
- 想哭變種成「想要妹妹」！駭客：還有更多病毒碼
- 算命結果讓他不開心 男怒砍算命師、路人洩憤
- 拳擊摘金 謝梅娟AR繪本也奪冠
- 網球》「辛然配」羅馬紅土開胡 大逆轉晉女雙8強
- 豬哥亮延宕病情仙逝 好友石英感嘆這樣說
- 法總統馬克宏新政府 體育部長是奧運金牌得主
- 《國際現場》蘋果可能停產iPad mini
- NBA》湖人救世主是你？球爸狂言：選我兒子保證季後賽
- 中國監控人民 建置ＤＮＡ資料庫
- 朴子天公壇發戰帖 28日包粽大賽
- 柯爾一席話 勇士屠殺馬刺
- 小英一週年10大政策 網友最關心前3名揭曉！
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 不只扛厝躲大水 也會改運「轉方位」
- 肺病防治基金會捐助百萬》「台南女性殺手」肺癌 市府員工篩檢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：城市科大與角川產學合作 培育動漫人才
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分