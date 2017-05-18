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民團籲改善台江河川污染是「真前瞻」 南市府：已列入

2017-05-18  13:01

〔記者蔡文居／台南報導〕行政院提出的前瞻計畫引發各界關注討論，其中水環境計畫經費更高達2507億，台江文化促進會等台江流域社群今天呼籲水環境計畫要回到在地河川流域公共治理，進行公民社群參與討論，水利署與南市府要能真正解決嘉南大圳排水線工業廢水污染問題，同時結合台江山海圳綠道，恢復嘉南大圳歷史文化水岸空間，還給台江子孫無污染的水水家園，才是真前瞻的流域治理行動。

南市水利局表示，地方一再爭取的和順工業區設置污水處理廠，以及海尾寮水環境，這次均已入列前瞻計畫。

台江文化促進會表示，台南市安南區有19萬人，區內有曾文、鹽水、鹿耳門溪，以及嘉南大圳排水線系統，包括鹽水溪排水線、安順寮排水線、曾文溪排水線、本淵寮排水線、海尾寮排水線、六塊寮排水線等，為台南市最豐富的水資源生活圈。

但錯誤的都計政策，造成以台灣歷史博物館為中心半徑10公里內共有8座工業區，嘉南大圳排水線系統沿線的和順、總頭、中崙及安定工業區，皆未設污水處理廠，長期以來，不肖廠商偷排工業廢水，污染嘉南大圳水質及底泥，造成下游台江國家公園境內河川水圳底泥重金屬污染嚴重。

台江文化促進會指出，為洗刷嘉南大圳各排水線的污名，呼籲水利署及台南市政府，應結合公民參與守護河川行動及台江山海圳綠道運動，好好解決嘉南大圳排水線的工業廢水等污染問題，善用台江流域豐富的水資源環境，恢復嘉南大圳歷史文化水圳空間，進一步營造無污染、健康的、水水的台江新家園。如此才是真前瞻的水環境計畫。

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  • 台江流域社群呼籲真正解決嘉南大圳排水線工業廢水污染問題，還給台江子孫無污染的水水家園，才是「真前瞻」。（記者蔡文居攝）

    台江流域社群呼籲真正解決嘉南大圳排水線工業廢水污染問題，還給台江子孫無污染的水水家園，才是「真前瞻」。（記者蔡文居攝）

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