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泰山壓頂？西螺鎮代表憂心太陽能板引發巿場結構安全

2017-05-18  12:47

〔記者陳燦坤／雲林報導〕新西螺果菜巿場屋頂最近施工安裝太陽能板，鎮代會主席鍾任明等多位代表質疑可能造成巿場鋼骨結構變形，引發安全疑慮，今天現場實勘要求立即停工；否則，一切責任由鎮公所負責。

鎮代會主席鍾任明今天與鎮代程進森、程雲揚、廖洺豪等下鄉考察，專程前往施工中的新西螺果菜巿場屋頂太陽能板了解，鍾任明等人強調因民眾陳情日前兩片太陽能板墊片凌空掉下，幸好未砸傷路人，質疑工程品質有問題，決定刪往了解，同時要求立即停工。

廖洺豪等人指出，過去歷任鎮長曾打算增設建物，改善巿場空氣品質，但結構技師提醒若加蓋建物，現有結構承載量堪慮，現在鎮公所未經鎮代會審議通過，即在屋頂鋪設7500坪的太陽能板，又未依代表會要求送來合約及相關文件，難免讓人懷疑有意迴避監督。

鎮公所則回覆鎮代會去年將該案送雲林地檢署查，相關文件也送至檢方了解，現進入司法程序，對此將靜候司法調查。

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  • 新西螺果菜巿場天花格剝落，鋼骨老舊，西螺部分鎮代能否承受太陽能板重量。（記者陳燦坤攝）

    新西螺果菜巿場天花格剝落，鋼骨老舊，西螺部分鎮代能否承受太陽能板重量。（記者陳燦坤攝）

  • 新西螺果菜巿場施工中的兩片太陽能板墊片掉落，施工品質引起民眾疑慮。（記者陳燦坤攝）

    新西螺果菜巿場施工中的兩片太陽能板墊片掉落，施工品質引起民眾疑慮。（記者陳燦坤攝）

  • 西螺鎮代今在新西螺果菜巿場拉布條，要求屋頂太陽能板立即停工。（記者陳燦坤攝）

    西螺鎮代今在新西螺果菜巿場拉布條，要求屋頂太陽能板立即停工。（記者陳燦坤攝）

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