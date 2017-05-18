台電偕海科館策展 AR重現北部火力發電廠
2017-05-18 12:45
〔記者黃佩君／台北報導〕北部火力發電廠已除役34年，台電表示將與國立海洋科技博物館共同策展，5月18日起在海科館3樓展出「重現北火足跡」特展，以擴增實境（AR）及3D數位光雕等新科技，配合老員工錄製口述歷史影像，重現北火景象。
台電表示，特展「深海影像廳」今天開展，由台電董事長朱文成與海科館館長吳俊仁共同主持。北火電廠於1939年建成，曾是20世紀初東南亞最大的火力發電廠，至1983年除役為止共運轉了44年，現址撥交教育部興建海科館，成為亞洲首座電廠轉化為博物館的範例。
台電表示，海科館目前建物也保留北火特色，包括深海影像廳內由鍋爐室改建，四周是日治時代留下的鉚釘鋼骨結構。而展覽除了應用擴增實境（AR）及3D數位光雕等新科技，還邀集老員工錄製口述歷史影像，分享在北火工作的生命故事，從人文角度認識老電廠。
台電表示展覽運用新媒體帶領民眾「穿越時空」，體驗早年的北火電廠，如設計三款AR遊戲，民眾可由海科館大廳，民眾可以從模擬鏟煤、操作機械的過程中，了解火力電廠的發電原理。主題館5樓的特展則可以平板電腦對準電廠模型掃描，發電用的煤炭就將從瑞芳山區搭乘流籠直下，緊接著進入電廠，跳出北火老照片，AR技術讓觀展時更能身歷其境。
室外展覽部分，則邀請藝術家李蕢至設計「蜃景」計畫，將電廠的除役機具和漂流木、海洋廢棄物創作成藝術品，體現台電秉持綠色永續的經營理念。
台電指出，為延續北火的歷史精神，台電及海科館5月20日將於八斗國小舉辦「重返北火日」活動，邀請退休或現職台電員工、民眾參與復刻運動會、懷舊音樂會、地景導覽等活動，展現台電人精神。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 火力發電廠
生活‧本日最多瀏覽
- 走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...
- 北部萬安演習今13:30舉行 違反人車管制會被罰
- 第一名不是帥、有錢 女生心中理想男性大公開
- 每天射500支箭 大一生擊敗射箭國手
- 藍批台不重視一帶一路 他4字打趴！
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 更想哭？ 美資安公司證明更強新病毒正在擴散
- 轉虧為盈又被抵制 味全：努力贏回社會信任
- 又刷存在感！黃安聊「豬哥亮」要自己痛快
- MLB》基爾梅爾再見美技 光芒擊倒印地安人
- 健行長腿校花 網路節目秀防身術爆紅
- 這女兒揪感心！豬哥亮生前罹癌便秘 她赤手挖糞
- NBA》人間凶器！歐利尼克第一節就折手（影音）
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 棒球》韓國職棒：林智勝是亞洲紀錄 也是世界紀錄
- 球星尪有了新老婆 嚴立婷去殺氣變學生妹
- 美貿易代表上任 準備重啟NAFTA
- 搖滾世大運千人共演 挑戰世界紀錄
- NBA》你要守我？詹皇又被嘲諷不尊重對手（影音）
- 臉書小編貼文充分授權 網媒：洪秀柱有一點從不退讓...
- 泰勒絲搭專機 私會英國小鮮肉
- 美軍F-35B空中攻擊畫面曝光！ 秒射55發彈藥
- 2015年選秀好狂 造就兩個四割男
- 高雄旅展明登場 日本遊超殺優惠
- 邀吳敦義參加青年會「義」 連勝文挺吳盡在不言中
- 又是癌症！《赤壁》男星驚罹肺腺癌馬上開刀
- 小型懸臂式候車亭 年底再增60座
- 家屬擲筊聖杯 豬哥亮將火化
- MLB》核磁共振結果沒問題 陳偉殷歸期仍未定
- 想哭變種成「想要妹妹」！駭客：還有更多病毒碼
- 算命結果讓他不開心 男怒砍算命師、路人洩憤
- 拳擊摘金 謝梅娟AR繪本也奪冠
- 網球》「辛然配」羅馬紅土開胡 大逆轉晉女雙8強
- 豬哥亮延宕病情仙逝 好友石英感嘆這樣說
- 法總統馬克宏新政府 體育部長是奧運金牌得主
- 《國際現場》蘋果可能停產iPad mini
- NBA》湖人救世主是你？球爸狂言：選我兒子保證季後賽
- 中國監控人民 建置ＤＮＡ資料庫
- 朴子天公壇發戰帖 28日包粽大賽
- 柯爾一席話 勇士屠殺馬刺
- 小英一週年10大政策 網友最關心前3名揭曉！
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 不只扛厝躲大水 也會改運「轉方位」
- 肺病防治基金會捐助百萬》「台南女性殺手」肺癌 市府員工篩檢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台電偕海科館策展 AR重現北部火力發電廠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分