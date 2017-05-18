| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
空襲警報！萬安40號演習登場 人車燈火管制 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 生活

台電偕海科館策展 AR重現北部火力發電廠

2017-05-18  12:45

〔記者黃佩君／台北報導〕北部火力發電廠已除役34年，台電表示將與國立海洋科技博物館共同策展，5月18日起在海科館3樓展出「重現北火足跡」特展，以擴增實境（AR）及3D數位光雕等新科技，配合老員工錄製口述歷史影像，重現北火景象。

台電表示，特展「深海影像廳」今天開展，由台電董事長朱文成與海科館館長吳俊仁共同主持。北火電廠於1939年建成，曾是20世紀初東南亞最大的火力發電廠，至1983年除役為止共運轉了44年，現址撥交教育部興建海科館，成為亞洲首座電廠轉化為博物館的範例。

台電表示，海科館目前建物也保留北火特色，包括深海影像廳內由鍋爐室改建，四周是日治時代留下的鉚釘鋼骨結構。而展覽除了應用擴增實境（AR）及3D數位光雕等新科技，還邀集老員工錄製口述歷史影像，分享在北火工作的生命故事，從人文角度認識老電廠。

台電表示展覽運用新媒體帶領民眾「穿越時空」，體驗早年的北火電廠，如設計三款AR遊戲，民眾可由海科館大廳，民眾可以從模擬鏟煤、操作機械的過程中，了解火力電廠的發電原理。主題館5樓的特展則可以平板電腦對準電廠模型掃描，發電用的煤炭就將從瑞芳山區搭乘流籠直下，緊接著進入電廠，跳出北火老照片，AR技術讓觀展時更能身歷其境。

室外展覽部分，則邀請藝術家李蕢至設計「蜃景」計畫，將電廠的除役機具和漂流木、海洋廢棄物創作成藝術品，體現台電秉持綠色永續的經營理念。

台電指出，為延續北火的歷史精神，台電及海科館5月20日將於八斗國小舉辦「重返北火日」活動，邀請退休或現職台電員工、民眾參與復刻運動會、懷舊音樂會、地景導覽等活動，展現台電人精神。

廣告
  • 台電董事長朱文成及海科館館長吳俊仁在海科館一樓大廳體驗「多拼媒體互動裝置」（台電提供）

    台電董事長朱文成及海科館館長吳俊仁在海科館一樓大廳體驗「多拼媒體互動裝置」（台電提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火力發電廠
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：台電偕海科館策展 AR重現北部火力發電廠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.