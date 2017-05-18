台電偕海科館策展 AR重現北部火力發電廠

2017-05-18 12:45

〔記者黃佩君／台北報導〕北部火力發電廠已除役34年，台電表示將與國立海洋科技博物館共同策展，5月18日起在海科館3樓展出「重現北火足跡」特展，以擴增實境（AR）及3D數位光雕等新科技，配合老員工錄製口述歷史影像，重現北火景象。

台電表示，特展「深海影像廳」今天開展，由台電董事長朱文成與海科館館長吳俊仁共同主持。北火電廠於1939年建成，曾是20世紀初東南亞最大的火力發電廠，至1983年除役為止共運轉了44年，現址撥交教育部興建海科館，成為亞洲首座電廠轉化為博物館的範例。

台電表示，海科館目前建物也保留北火特色，包括深海影像廳內由鍋爐室改建，四周是日治時代留下的鉚釘鋼骨結構。而展覽除了應用擴增實境（AR）及3D數位光雕等新科技，還邀集老員工錄製口述歷史影像，分享在北火工作的生命故事，從人文角度認識老電廠。

台電表示展覽運用新媒體帶領民眾「穿越時空」，體驗早年的北火電廠，如設計三款AR遊戲，民眾可由海科館大廳，民眾可以從模擬鏟煤、操作機械的過程中，了解火力電廠的發電原理。主題館5樓的特展則可以平板電腦對準電廠模型掃描，發電用的煤炭就將從瑞芳山區搭乘流籠直下，緊接著進入電廠，跳出北火老照片，AR技術讓觀展時更能身歷其境。

室外展覽部分，則邀請藝術家李蕢至設計「蜃景」計畫，將電廠的除役機具和漂流木、海洋廢棄物創作成藝術品，體現台電秉持綠色永續的經營理念。

台電指出，為延續北火的歷史精神，台電及海科館5月20日將於八斗國小舉辦「重返北火日」活動，邀請退休或現職台電員工、民眾參與復刻運動會、懷舊音樂會、地景導覽等活動，展現台電人精神。