北市光復、八德路口沉陷 今下午恢復全面通車

台北市光復南北路、八德路三、四段十字路口路面已恢復。（記者黃建豪攝）

2017-05-18 12:36

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市光復南北路、八德路三、四段十字路口，因台電潛盾工程失誤，導致路面自4月底發生沉陷，事後近20天後，終於將在今天下午5時恢復全面通車，因故停駛的市區公車路線也將恢復行駛。

光復、八德路口4月29日路面滲水、4月30日發現路線沉陷2公分後，台電公司於當晚申請封路，卻在隔天一早就開放部分通車，造成路面下陷情況加劇，最大沉陷量一度擴大至11公分，5月4日再度開放部分通車，所幸沉陷量已穩固。

台電監測數據顯示，事故範圍區的地面沉陷測量點共有14點，原本沉陷量最大達11公分的15號點，在昨天上午7時沉陷量已回穩到 0.3公分，最大沉陷點為9號點，在昨天上午7時沉陷量為7.4公分，並從昨天上午9時後，開始進行路面刨舖作業，停止地面沉陷點量測作業。

今天上午11時，台北市道路管線中心至現場會勘後，決定提前於今天下午5時恢復全線通車，公車通行（原訂明天上午6時） 中午觀察現場情況，路面鋪設已大致完成，僅剩十字路口角落的人行道復原仍在趕工，另有監測人員在檢查路面標線重劃狀況。

但是，因造成路面下陷的潛盾機仍卡在地下約45公尺處，短期內難以處理，待承包商日商鹿島公司約花2個月時間蒐集資訊後，預計7月19日恐再次封閉局部道路，看要把機器撈出或固定於現場，7月開始處理後，恐得再花4到6個月時間處理。但工務局承諾說，因為施工地點是在十字路口正中央，屆時還會做最小圍籬處理，相信不會對交通影響太大。