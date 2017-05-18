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清境高空觀景步道 網路訂票今起受理

南投縣「清境高空觀景步道」將在２７日正式對外營運，預料將吸引爆量人潮。（記者謝介裕攝）

2017-05-18  12:36

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣最新觀光景點「清境高空觀景步道」，今日在縣長林明溱示範預約訂票作業系統下，正式宣佈開始受理網路預約訂票，希望大家多加利用。

為解決清境農場國民賓館至青青草原的台14甲線路段人車爭道問題，縣府特別興建高空觀景步道，從蝴蝶園售票口至青青草原南端售票口，全長約1.2公里，工程完工及驗收後，縣府也敲定5月27日開幕對外營運，何時開始售票?引發各界關注、期待。

縣長林明溱表示，清境地區交通及停車空間有限，為增加遊客進出便利性，步道入場券採用分流販賣概念，除可於現場購票以外，縣府也首次採用景區線上預約系統，讓遊客可在預約時段憑預約完成之QR code直接進場，減少現場購票及進場排隊等待的時間，官網，另外也提供「南投好好玩」APP供遊客手機下載預約訂票。

由於「清境高空觀景步道」啟用適逢端午節4天連假，預料將吸引爆量遊客，縣府除協調南投客運增開班次以外，也呼籲遊客多搭乘大眾運輸工具，避免塞車影響遊興。

南投縣「清境高空觀景步道」將在２７日正式對外營運，縣長林明溱（左）示範預約訂票作業後，宣佈今起受理網路訂票。（記者謝介裕攝）

南投縣「清境高空觀景步道」將在２７日正式對外營運，縣府已完成「南投好好玩」網路訂票作業系統。（記者謝介裕攝）

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