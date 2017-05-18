外語導遊第二試19日放榜

2017-05-18 12:26

〔記者黃邦平／台北報導〕今年外語導遊第二試預定5月19日放榜，總計應考1161人，到考1124人，及格1015人，及格率為90.30％。其中泰語、越南語、印尼語、馬來語等4種東南亞語別有86人及格，及格率為94.51％。

考選部表示，今年「專門職業及技術人員普通考試外語導遊人員考試」第二試19日上午10點在國家考場公告欄榜示。應考人可利用考選部電話語音系統（代表號碼為02-22363676），或考選部全球資訊網查看榜單，電子榜單會比現場榜示晚約20分鐘。

榜示後3天內會寄發成績及結果通知書，複查成績可自5月20日至5月31日中午12時，登入考選部國家考試網路報名資訊系統，填具申請資料，繳納費用才算完成申請程序，且只限申請一次（系統送出申請後，不得修改或刪除），逾期申請或未依限繳費者都不受理。

考選部表示，政府近年來大力拓展東南亞旅客來台，東南亞語別導遊人力需求殷切，交通部觀光局結合教育部、移民署等單位，2013年9月起委託中華民國觀光導遊協會開辦「東南亞語別導遊輔導考照訓練班」，鼓勵新住民、在台留學生及僑生參加，考選部也配合調降試題題數、強化試題內容，今年東南亞語別導遊報考人數與及格人數均明顯增加。