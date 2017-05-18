文化部補助南美館預算 立院今解凍

2017-05-18 12:24

［記者劉婉君／台南報導］文化部補助台南市美術館預算，今年原本編列4億元，去年底立法院教育文化小組審議時凍結1/10，立院今天再度審議確定解凍。

南美館將於明年7月完工，行政院長林全去年8月南下視察時，允諾補助8.03億元，文化部分兩年編列預算，今年原編列4億元，去年底在立法院審議時，遭凍結4000萬元。立法委員陳亭妃今天一早在臉書直播，告知預算解凍的好消息。

陳亭妃表示，南美館未來希望打造成為國家級的美術文化園區，去年小組審議時，因國民黨有意見，今年部分預算被凍結，雖然看起來只有1/10，但對地方來說很重要，很需要中央的協助。今天解凍後，今年的4億元預算將可如數到位。

台南市文化局長葉澤山指出，南美館目前施工進度達35％，較預計進度微幅超前0.23％．南美館是台南市民期待了60年的重大建設，非常需要中央的支持。