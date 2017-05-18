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每天射500支箭 大一生擊敗射箭國手

2017-05-18  12:11

〔記者曾迺強／嘉義報導〕中正大學運動競技學系大一生饒廷宇，從社團興趣踏入射箭專業選手的大門，國中起迄今苦練6年，上大學後每天苦練射500支箭；他在上週舉行的全國大專校院運動會公開組男子反曲弓射箭個人賽，以6：4擊敗里約奧運、台北世大運國手台師大魏均珩，收下全大運金牌，他接下來將瞄準5月底的世界青少年錦標賽選拔賽，再奪佳績。

饒廷宇說，射箭是高專注力的運動，講求手感和穩定，不能一天不練習，自國中時期每天練習2、300支箭直到高中，上大學後增加練習強度，每天練習射4、500支箭是家常便飯。

中正大學射箭隊教練廖健男表示，饒廷宇在國、高中階段就打下動作、力量一致的基礎，且持弓手的支撐點和力道拿捏都做得漂亮，在射箭過程中能保持穩定及力量的伸展，是奪得佳績的關鍵。

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  • 中正大學運動競技學系大一生饒廷宇，從社團興趣踏入射箭專業選手的大門，國中起迄今苦練6年，上大學後每天苦練射500支箭。（記者曾迺強攝）

    中正大學運動競技學系大一生饒廷宇，從社團興趣踏入射箭專業選手的大門，國中起迄今苦練6年，上大學後每天苦練射500支箭。（記者曾迺強攝）

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