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竹市首座在地合格酒廠纖碧爾打出名號 夜店及縣市指定精釀

2017-05-18  12:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市首座在地合格取得製造證照的纖碧爾啤酒廠，已在地10年，成為各大夜店及縣市指定量身訂作的品牌，更以精釀啤酒為主，更開發多支在地化的啤酒，像是香山情啤酒等，還有在地的荔枝啤酒等，都成為在地特色。

市長林智堅說，這10年來，業者除以精釀啤酒為主，還有獨特的黑麥汁，是最好的營養品，尤其以客製化的產品為主，讓很多都驚訝竹市竟有這麼棒的在地精釀啤酒。

業者曾貽連說，他們所精釀的啤酒是以啤酒花，水和麥牙和酵母為主，單純的啤酒味道沒有任何添加物，另外黑麥汁更以甜度10度為主，是很多人喜愛的營養飲品。

市長林智堅說，業者近期也會在南香山設置啤酒觀光工廠，提供新鮮的啤酒外，還有小吃攤和音樂會，媲美各縣市的觀光啤酒廠，未來也將進軍國際，成為台灣的品牌。

業者曾貽連說，他們製造的啤酒也為特地的廠商客製化啤酒，像王品牛排的草莓啤酒或是知名夜店的啤酒等，都是由他們客製化提供，已成為業界的口碑。

林智堅也歡迎市民這個週六，週日來經國綠園道，一起來品嚐在地的啤酒，享受微醺時刻。

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  • 新竹市在地已10年的精釀啤酒纖碧爾已成為各大pub店客製作的啤酒，市長林智堅說這是在地業者打響名號的成功案例，未來業者還要成立觀光啤酒工廠，也將成為竹市在地觀光特色。（記者洪美秀攝）

    新竹市在地已10年的精釀啤酒纖碧爾已成為各大pub店客製作的啤酒，市長林智堅說這是在地業者打響名號的成功案例，未來業者還要成立觀光啤酒工廠，也將成為竹市在地觀光特色。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市在地已10年的精釀啤酒纖碧爾已成為各大pub店客製作的啤酒，市長林智堅說這是在地業者打響名號的成功案例，未來業者還要成立觀光啤酒工廠，也將成為竹市在地觀光特色。（記者洪美秀攝）

    新竹市在地已10年的精釀啤酒纖碧爾已成為各大pub店客製作的啤酒，市長林智堅說這是在地業者打響名號的成功案例，未來業者還要成立觀光啤酒工廠，也將成為竹市在地觀光特色。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市在地已10年的精釀啤酒纖碧爾已成為各大pub店客製作的啤酒，市長林智堅說這是在地業者打響名號的成功案例，未來業者還要成立觀光啤酒工廠，也將成為竹市在地觀光特色。（記者洪美秀攝）

    新竹市在地已10年的精釀啤酒纖碧爾已成為各大pub店客製作的啤酒，市長林智堅說這是在地業者打響名號的成功案例，未來業者還要成立觀光啤酒工廠，也將成為竹市在地觀光特色。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市在地已10年的精釀啤酒纖碧爾已成為各大pub店客製作的啤酒，市長林智堅說這是在地業者打響名號的成功案例，未來業者還要成立觀光啤酒工廠，也將成為竹市在地觀光特色。（記者洪美秀攝）

    新竹市在地已10年的精釀啤酒纖碧爾已成為各大pub店客製作的啤酒，市長林智堅說這是在地業者打響名號的成功案例，未來業者還要成立觀光啤酒工廠，也將成為竹市在地觀光特色。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市在地已10年的精釀啤酒纖碧爾已成為各大pub店客製作的啤酒，市長林智堅說這是在地業者打響名號的成功案例，未來業者還要成立觀光啤酒工廠，也將成為竹市在地觀光特色。（記者洪美秀攝）

    新竹市在地已10年的精釀啤酒纖碧爾已成為各大pub店客製作的啤酒，市長林智堅說這是在地業者打響名號的成功案例，未來業者還要成立觀光啤酒工廠，也將成為竹市在地觀光特色。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市在地已10年的精釀啤酒纖碧爾已成為各大pub店客製作的啤酒，市長林智堅說這是在地業者打響名號的成功案例，未來業者還要成立觀光啤酒工廠，也將成為竹市在地觀光特色。（記者洪美秀攝）

    新竹市在地已10年的精釀啤酒纖碧爾已成為各大pub店客製作的啤酒，市長林智堅說這是在地業者打響名號的成功案例，未來業者還要成立觀光啤酒工廠，也將成為竹市在地觀光特色。（記者洪美秀攝）

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