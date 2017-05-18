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苗栗通霄國小美展藝術 頑童劉其偉畫作參展
2017-05-18 12:09
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮通霄國小今天在校內活動中心舉辦第24屆美術展覽「藝閃藝閃亮晶晶」，展出美術班畢業生和在校生作品，學校也與廣達基金會合作，展出知名畫家劉其偉30幅畫作，讓美展更有份量。
通霄國小學童的作品除了常見的水彩畫，還有版畫、壓克力作品以及利用報紙和紙漿做成的立體造型、複合媒材等，作品相當多元，展現出學生的青春活力，以及學童無窮的創作潛力和藝術浩瀚境界。
另外，學童作品主題相當有趣，除了有宮廟出陣、媽祖婆進香等傳統民俗，還有農村景象、對於課業壓力的抒發等題材，還有對於戰爭的省思，以一名孩童掩面哭泣，表達學童對於世界和平的渴望，並且呈現學童對於世界局勢的關心，讓人眼睛一亮。
學童用作品傳達對動物保育的關心，作品中出現台灣黑熊等動物，寫出「台灣動物快滅絕了」，透過童真的口吻傳達生物保育的重要性。
另外還有利用報紙媒材以及寶特瓶製作的立體造型可愛熊熊，活潑又環保，引來不少讚賞。而已故畫家劉其偉的畫作也在現場展出，有興趣的民眾即日起至6月1日上午8點到下午4點可到場參觀。
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