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健保核刪具名缺審查醫師 衛福部擬改團體具名

2017-05-18  11:51

〔記者林惠琴／台北報導〕健保匿名核刪制度長期引來醫界不滿，新政府上任推動改革，從去年10月開始試辦部分科別公開具名、核刪案件雙審方案，卻出現部分科別、分區的醫師意願不高，造成審查醫師不足，因此今日在立法院社福及衛環委員會上，衛福部長陳時中表示，擬從「個別」具名改成「團體」具名再試辦。

今日立法院社福及衛環委員會進行「健保審查透明化與標準明確化，及回推放大核刪妥當性之檢討」報告。

現行試辦具名核刪、專業雙審的科別，包含小兒科、婦產科、耳鼻喉科、眼科、神經科、精神科、泌尿科等，但因為具名壓力，導致有些分區出現小兒科、婦產科等部分科別審查醫師不足的情況。

陳時中指出，可能朝將「個別」具名改成「團體」具名的方向，來進行修正。

至於試辦具名核刪、專業雙審後，核刪率出現下降，陳時中解釋，不能用單純數據變化就認定有問題，推估可能是原本的核刪狀況有誤，經試辦新制後才回歸正常，但也有可能是具名讓審查醫師有壓力而不敢刪，仍須看未來的情況進一步評估。

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  • 衛福部長陳時中今日赴立院報告並備詢時指出，健保具名核刪造成審查醫師不足，擬從「個別」具名改成「團體」具名再試辦。（記者張嘉明攝）

    衛福部長陳時中今日赴立院報告並備詢時指出，健保具名核刪造成審查醫師不足，擬從「個別」具名改成「團體」具名再試辦。（記者張嘉明攝）

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