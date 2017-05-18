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防治登革熱 林全指示加強列管學校等機關

2017-05-18  11:49

〔記者李欣芳／台北報導〕國內日前發生今年首例登革熱本土病例，行政院長林全今天表示，資料顯示，仍有許多機關學校查獲有陽性孳生源的情形，請各部會務必嚴格督導所屬，落實權管房舍土地或公共工程的定期巡查與孳生源清除，並請環保署加強列管，按月將表現良好或不佳的機關名單，報行政院核予獎勵或懲處。

林全說，由於台灣位處亞熱帶，與東南亞地區往來頻繁，每年夏季登革熱流行風險非常高；日前已出現國內首例登革熱本土病例，請各機關務必提高警覺，並以去年成功經驗，加強有關防疫措施。

林全指出，依過去經驗，登革熱的防治成效與良好清潔的環境，密不可分，請衛福部、環保署督導各地方政府，加強對民眾的衛生教育，同時結合社區動員力量，落實環境維護工作。

他表示，國家蚊媒傳染病防治研究中心已強化南台灣病媒蚊監測等在地研究能量，同時規劃未來引進國際間的新技術進行登革熱防治工作，請衛福部督導該中心妥為規劃，另為利於未來運用推廣的法源依據，相關法規研修工作，也請環保署儘速完成。

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  • 國內日前發生今年首例登革熱本土病例，行政院長林全今天指示，加強列管學校等機關（資料照，記者王藝菘攝）

    國內日前發生今年首例登革熱本土病例，行政院長林全今天指示，加強列管學校等機關（資料照，記者王藝菘攝）

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