把鄭問留在台灣！故宮將展漫畫宗師珍畫

漫畫大師鄭問獨創水墨技法融會中西風格，把漫畫推向更深一層的藝術領域，更跨足電影、遊戲等界，如日本就開發「鄭問之三國誌」遊戲，人物角色全由鄭問繪製，足見大師非浪得虛名。（鍾孟舜提供）

2017-05-18 11:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕漫畫大師鄭問在3月辭世，令人感嘆其殞落，並期待鄭問作品能集結展出，無奈台灣不重視，一度傳出將在中國設展，如今故宮博物院終於出面，今天正式敲定願意辦理鄭問特展，讓國人欣賞其水墨融會中西的特殊漫畫技法藝術。

鄭問弟子、台北市漫畫工會理事長鍾孟舜表示，鄭問是台灣國寶，畫風影響漫畫界甚鉅，身後也留下大量作品與珍貴手稿，替其成立「鄭問美術館」或舉辦畫作手稿特展等，都是勢在必行，然而籌備過程卻發現台灣不重視的情況。

鍾孟舜不諱言，舉辦鄭問展，只有考量2個條件，一個是規格、一個是錢，然而近期主動來接洽的清一色是中國廠商，台灣卻無人聞問，更說有中國遊戲公司願意花350萬元人民幣（約新台幣1518萬多元）買下《刺客列傳》的遊戲與影視版權，對岸亦有意願提供權利金好爭取舉辦鄭問畫展等，原本預計本週五就要和中國簽約。

鍾孟舜一度痛心，台灣人恐怕必須飛出國才能看自家的大師作品，後來鄭問作品恐到中國展出的消息曝光後，經立法委員姚文智、吳思瑤等從中斡旋，文化部遭輿論砲轟也醒來，終於故宮出面，今天正式敲定將舉辦鄭問特展，「如果是故宮，那我就不講錢、不囉嗦了。」他認為故宮規格夠高，足堪鄭問大師之名，也才能把鄭問留在台灣。

立委姚文智也在臉書分享訊息，表示故宮將在明年3月騰出檔期，主辦「鄭問紀念展」，目標在3月26日鄭問逝世周年紀念日來開展。而據了解，這也將會是故宮史上頭一遭舉辦漫畫特展，讓漫畫真正成為第9藝術，登入國內最高博物館殿堂。

鄭問本名鄭進文，1984年首度以漫畫作品〈戰士黑豹〉出道，早期畫風濃墨厚彩，後再以寫意水墨素描彩畫聞世，並融會中西畫技，開創漫畫藝術新局，更橫跨電影、遊戲，並早在1990年以台灣第1位漫畫家身分在日本開啟長篇連載，知名作品《東周英雄傳》、《刺客列傳》、《阿鼻劍》等至今仍膾炙人口。

鄭問在今年3月26日凌晨因心肌梗塞猝死，享年58歲，讓世人震驚，除漫迷不捨外，連其合作過的中國、日本、香港等各界人士也紛紛越洋哀悼致意，總統蔡英文更明令褒揚，感念其對台灣漫畫藝術的貢獻。

鄭問的《刺客列傳》，被中國一家遊戲公司出價350萬元人民幣（約1500多萬元台幣）想要買下，如今故宮願安排特展，把鄭問作品留在台灣。（鍾孟舜提供）

鄭問的漫畫作品有著濃厚的中國傳統歷史風格，《東周英雄傳》更是27年前台灣漫畫家首部在日本連載的成功之作，至今仍大受讀者歡迎。（鍾孟舜提供）