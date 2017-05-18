把鄭問留在台灣！故宮將展漫畫宗師珍畫
漫畫大師鄭問獨創水墨技法融會中西風格，把漫畫推向更深一層的藝術領域，更跨足電影、遊戲等界，如日本就開發「鄭問之三國誌」遊戲，人物角色全由鄭問繪製，足見大師非浪得虛名。（鍾孟舜提供）
〔記者吳柏軒／台北報導〕漫畫大師鄭問在3月辭世，令人感嘆其殞落，並期待鄭問作品能集結展出，無奈台灣不重視，一度傳出將在中國設展，如今故宮博物院終於出面，今天正式敲定願意辦理鄭問特展，讓國人欣賞其水墨融會中西的特殊漫畫技法藝術。
鄭問弟子、台北市漫畫工會理事長鍾孟舜表示，鄭問是台灣國寶，畫風影響漫畫界甚鉅，身後也留下大量作品與珍貴手稿，替其成立「鄭問美術館」或舉辦畫作手稿特展等，都是勢在必行，然而籌備過程卻發現台灣不重視的情況。
鍾孟舜不諱言，舉辦鄭問展，只有考量2個條件，一個是規格、一個是錢，然而近期主動來接洽的清一色是中國廠商，台灣卻無人聞問，更說有中國遊戲公司願意花350萬元人民幣（約新台幣1518萬多元）買下《刺客列傳》的遊戲與影視版權，對岸亦有意願提供權利金好爭取舉辦鄭問畫展等，原本預計本週五就要和中國簽約。
鍾孟舜一度痛心，台灣人恐怕必須飛出國才能看自家的大師作品，後來鄭問作品恐到中國展出的消息曝光後，經立法委員姚文智、吳思瑤等從中斡旋，文化部遭輿論砲轟也醒來，終於故宮出面，今天正式敲定將舉辦鄭問特展，「如果是故宮，那我就不講錢、不囉嗦了。」他認為故宮規格夠高，足堪鄭問大師之名，也才能把鄭問留在台灣。
立委姚文智也在臉書分享訊息，表示故宮將在明年3月騰出檔期，主辦「鄭問紀念展」，目標在3月26日鄭問逝世周年紀念日來開展。而據了解，這也將會是故宮史上頭一遭舉辦漫畫特展，讓漫畫真正成為第9藝術，登入國內最高博物館殿堂。
鄭問本名鄭進文，1984年首度以漫畫作品〈戰士黑豹〉出道，早期畫風濃墨厚彩，後再以寫意水墨素描彩畫聞世，並融會中西畫技，開創漫畫藝術新局，更橫跨電影、遊戲，並早在1990年以台灣第1位漫畫家身分在日本開啟長篇連載，知名作品《東周英雄傳》、《刺客列傳》、《阿鼻劍》等至今仍膾炙人口。
鄭問在今年3月26日凌晨因心肌梗塞猝死，享年58歲，讓世人震驚，除漫迷不捨外，連其合作過的中國、日本、香港等各界人士也紛紛越洋哀悼致意，總統蔡英文更明令褒揚，感念其對台灣漫畫藝術的貢獻。
鄭問的《刺客列傳》，被中國一家遊戲公司出價350萬元人民幣（約1500多萬元台幣）想要買下，如今故宮願安排特展，把鄭問作品留在台灣。（鍾孟舜提供）
鄭問的漫畫作品有著濃厚的中國傳統歷史風格，《東周英雄傳》更是27年前台灣漫畫家首部在日本連載的成功之作，至今仍大受讀者歡迎。（鍾孟舜提供）
立法委員姚文智（右二）今天促成故宮主辦漫畫大師鄭問的逝世周年紀念特展，是史上頭一遭。（取自立委姚文智臉書）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...
- 北部萬安演習今13:30舉行 違反人車管制會被罰
- 第一名不是帥、有錢 女生心中理想男性大公開
- 清境高空觀景步道 網路訂票今起受理
- 8女大生包浴巾文宣 搞曖昧被檢舉
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 爭議太多 74％民眾支持修法
- 搖滾世大運千人共演 挑戰世界紀錄
- 如何讓強國玩家秒露餡？韓國實況主喊這句話
- 總統府便衣憲兵 下月變「黑衣人」
- 豬哥亮信偏方草藥排毒 楊烈目睹「一直瀉拿命開玩笑」
- MLB》包爺囂張甩棒 對手嗆：去年被揍還敢起爭議（影音）
- NBA》誠實！小牛老闆坦誠：擺爛很有用
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 棒球》韓國職棒：林智勝是亞洲紀錄 也是世界紀錄
- 小爸媽超混 15天大寶寶遭老鼠狂啃100口
- 就愛「他」的純真 台客名嘴秒變小粉絲
- 集集、水里、車埕 可望成交會站
- 自由廣場》立委別錯失監督總統的機會
- 豬哥亮長期吃不下拉不出-主治醫師首度談病情 感嘆拖太久
- 蘇澳區漁會爆賄選 理事長、總幹事被約談
- 《國際現場》蘋果可能停產iPad mini
- 小型懸臂式候車亭 年底再增60座
- 必翔炒股案 創辦人夫婦共500萬交保
- 垃圾車首創語音警示 吉安人稱讚
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Foreign cram-school teachers to face tighter rules
- NBA》林書豪招募有成！名射手有望加盟籃網
- （圖多）41歲美魔女甩肉5公斤 上圍竟還激升C罩杯
- 梁云菲爆解約內幕 《壞女孩》喊冤：我根本不壞
- 聯合國認為日韓應重新協議 日本：慰安婦非性奴隸
- 文在寅︰軍事衝突可能性高
- 台南》換購電動機車 議員促加碼補助
- 隋棠呼叫臉書大神 女兒炸毛拍證件照很難搞
- 自由廣場》一例一休重創社福機構
- FBI查弗林 川普曾要柯米放手
- 海陸年底前換裝 改數位虎斑迷彩
- 川普可能涉及妨礙司法
- 平埔族正名 賴清德促立院優先審議
- NBA》詹姆斯豪取38分 騎士季後賽9連勝輕取綠衫軍
- 「扛厝走溪流」 見證台江移墾史
- 唐基開球 Angels「代勞」
- 家屬擲筊聖杯 豬哥亮將火化
- 中國監控人民 建置ＤＮＡ資料庫
- 富邦新洋投報到 擠走神盾？
標題：把鄭問留在台灣！故宮將展漫畫宗師珍畫
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email