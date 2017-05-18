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中央要砍林地種鳳梨釋迦？ 台東議長：頭殼壞去
2017-05-18 11:26
［記者張存薇／台東報導］「台灣國際農業開發公司」計畫在台東縣、屏東縣租地，大面積種鳳梨釋迦、香蕉，台東縣議長饒慶鈴今天痛批，中央政府根本「頭殼壞去、壞到底了！」饒慶鈴說，這兩項產業外銷狀況已很穩定，不需要冒出「程咬金」！政府想的應該是協助怎麼外銷得更好，或者是種植台灣需要的小麥、玉米、大豆等雜糧作物。
饒慶鈴說，台農發公司由農委會催生成立，計畫承租鹿野鄉兩百公頃台糖公司造林地，中央竟然想要用國家的力量，把整片造林砍除、種鳳梨釋迦，「根本頭殼壞掉！」台東鳳梨釋迦、屏東香蕉外銷已經有一定規模，「需要政府再做外銷嗎？」中央應該是協助整合在地農會、產銷班，想想還有什麼可以為外銷產業做的。
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