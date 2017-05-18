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議員建議台17線東移打造黃金海岸 賴清德：爭列前瞻

2017-05-18  11:17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員呂維胤今天質詢建議，為解決黃金海岸缺乏腹地，沒有吸引力的周邊公園用地，他大膽建議，將台17線廢道東移、截彎取直，使黃金海岸能增加腹地、建設景觀造景與綠美化，打造出完整的親水遊憩空間，吸引觀光、人潮重返。

市長賴清德表示，目前市府做法是先進行黃金海岸養灘，目前也養灘成功；第二，合法取得船屋的使用執照，很多人可能不知黃金海岸船屋蓋了2、30年竟沒有使照；第三讓海濱公園化。他接受呂維胤的建議，向中央爭取列入前瞻計畫，東移後可以增加30幾公頃的土地，做為公園，讓南區的黃金海岸更優質化。

呂維胤表示，黃金海岸現有腹地太小，無法做設施或綠美化，他比對都市計畫圖，發現黃金海岸周遭皆為公園用地，總面積甚至有37多公頃，若全部回歸做公園使用，腹地面積將非常之大，並能與周遭的茄萣一樣，能完整串聯自由車步道與海岸線的遊憩景點，給予黃金海岸完整的親水公園綠地、廣闊悠閒的遊憩空間。

呂維胤說，因此，他大膽建議，將鄰近海岸停車場開始的台17廢道東移，並截彎取直的接在都市計畫圖中現有、但未開闢的計畫道路上，並建置相同的30米道路，台17線原有道路範圍則改為增闢公園綠地做使用。

如此，不僅能增加黃金海岸腹地使用範圍，讓原本無作為又不美觀的地帶，能增建綠色林帶及增設公園建設供眾使用、增加綠美化及觀光動力，也能解決台17線二仁溪北側因彎曲幅度過大衍生的車型安全問題。

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  • 賴清德表示，台17線東移後，可以增加卅幾公頃的土地，做為公園，讓南區的黃金海岸更優質化。（記者蔡文居攝）

    賴清德表示，台17線東移後，可以增加卅幾公頃的土地，做為公園，讓南區的黃金海岸更優質化。（記者蔡文居攝）

  • 台17線東移，截彎取直後路線圖。（記者蔡文居翻攝）

    台17線東移，截彎取直後路線圖。（記者蔡文居翻攝）

  • 市議員呂維胤大膽建議，將台17線廢道東移，以增加黃金海岸腹地，吸引觀光、人潮重返。（記者蔡文居攝）

    市議員呂維胤大膽建議，將台17線廢道東移，以增加黃金海岸腹地，吸引觀光、人潮重返。（記者蔡文居攝）

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