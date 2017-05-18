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粽香送暖 鹽水南榮樂齡大學搶頭香關懷低收入戶

2017-05-18  11:05

〔記者楊金城／台南報導〕粽香送暖，鹽水南榮樂齡大學搶頭香，上午10多位婆婆媽媽樂齡大學生、中境社區志工將親手綁製的粽子送到中境里內32戶低收入戶、獨居長輩的手中，提前祝賀端午節，祝福好運接[粽]而來。

南榮科技大學校長王俊惠說，南榮樂齡大學在母親節、端午節都會送蛋糕、粽子關懷弱勢家庭，希望把愛與關懷散播出去。

中境里長白春桐說，不只中境里低收入戶、獨居長輩收到粽子賀禮，水秀里、橋南里和大莊里也將在端午節前送粽子關懷，總計約400戶受惠。

樂齡大學老師邱瑩儒、志工媽媽葉美香等10多人今天一大早就起來洗粽葉、炒內餡、綁粽、炊粽，再將粽子一一送到關懷戶手中，志工說不辛苦，看到阿公阿嬤吃粽子感到幸運的笑容也跟著高興。

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  • 南榮大學校長王俊惠（右）、鹽水中境里長白春桐（後）代表將粽子送到關懷戶。（記者楊金城攝）

    南榮大學校長王俊惠（右）、鹽水中境里長白春桐（後）代表將粽子送到關懷戶。（記者楊金城攝）

  • 粽香送暖，鹽水南榮樂齡大學、中境社區志工出發，要將親手綁製的粽子送給中境里低收入戶、獨居長輩。（記者楊金城攝）

    粽香送暖，鹽水南榮樂齡大學、中境社區志工出發，要將親手綁製的粽子送給中境里低收入戶、獨居長輩。（記者楊金城攝）

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