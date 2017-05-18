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2017天下第一攤 13金獎得主今出爐
2017-05-18 11:17
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市評選公有市場最高榮譽的「2017天下第一攤」金賞得主今天出爐，獎項分為創新行銷類、生鮮百貨類、熟食飲食類與今年新主題經典滷肉飯鑑賞四大類，從107家攤商中，頒給13座金賞頭銜，分別坐落西湖、東門、南門、大直、華山與士東等市場，6月將推出台北市場好味型活動，帶領民眾免份走訪傳統市場吃喝玩樂。
今年經典滷肉飯鑑賞，由4月在圓山花博公園舉辦傳統市場節時，就大受歡迎的西湖市場兩丿嘉義雞肉飯的豬頸肉滷肉飯與安東市場的日式紅麴滷肉飯獲評金賞； 生鮮百貨類，則由產地直送、冰櫃保存的南門市場澎湖號盧記水產獲獎，其衛生與美觀設計，獲評審盛讚攤商典範、同類獲獎者還有大直市場小農市集與士東市場四行倉庫糧食商行。
創新行銷類，由南門市場快車肉乾、華山市場飛鼠文化工作室與大直市場雞寶黃金雞獲獎；熟食與飲食類，則是華山市場松鼠BONBON、大直市場五記沙魚烟、鼎A9台灣肉品與北投市場鼎利滷味獲獎。
今天上午在台北市政府「天下第一攤」獎盃，市場處也預告，6月10日、6月17日及6月24日，將分別有各一場次的市場小旅行，分別走訪各熱門市場品嘗金獎料理、可食用捧花；7月13日與7月27日則有國宴主廚邱寶郎走訪市場，手作國宴料理宴請報名民眾；詳細活動訊息，可上臺北傳統市場節臉書粉絲團、台北饗樂趣臉書粉絲團查詢。
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