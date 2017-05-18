台農發租地種鳳梨釋迦 農友擔心與民爭利

2017-05-18 10:54

［記者張存薇／台東報導］農委會輔導成立的「台灣國際農業開發公司」計畫大面積種植鳳梨釋迦、投入外銷市場，台東縣議員吳秀華今天在議會質詢時指出，鳳梨釋迦在台東已是穩定外銷產業，台農發公司迄今未與台東的農業處、農會接觸，農民實在擔心「與民爭利」，希望策略改為與在地優秀農民直接契作。

吳秀華說，台農發公司成立主要目的是拓展外銷，協助在地重整農特產品供應鏈、強化國際行銷，但卻沒有跟地方溝通，農民實在很擔心。

農業處長許瑞貴說明，台東縣目前鳳梨釋迦面積約2500公頃，台農發已在瑞源地區承租台糖土地200公頃，如果台農發真的能協助在地穩定外銷市場，樂觀其成，但如果無法成功媒合、產品反而內銷回國內市場，恐導致價格下滑，已向農委會反映地方心聲，而農委會也回覆，這200公頃土地將與農民契作種鳳梨釋迦。