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北門周邊路型調整 明晚轉換施工

2017-05-18  10:48

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市忠孝橋引道拆除後，自去年11月啟動忠孝西路北門周邊路型改善工程，長達半年多來的施工將在6月完工，提醒民眾，明晚（5月19日）夜間23時至隔日清晨6時，將進行北門周邊第四階段路型轉換施工，屆時工區周邊將交通管制，請車輛提前改道，並於行經工區鄰近範圍時，配合現場交通指揮人員引導。

台北市工務局新建工程處表示，忠孝西路北門周邊路型改善工程於2016年11月21日開工，依交維計畫分四階段施工，逐步調整為都市計畫道路路型，全部工程預計於2017年6月完工。

新工處指出，該項工程第三階段施工作業已近完成，預計5月19日夜間23時至15月20日清晨6時，邁入第四階段路型轉換施工，該階段轉換，主要是將忠孝西路（西往東進城方向）路型往北調整至北門廣場北側，行車方向並無改變，另因忠孝西路路型北拱，原忠孝西路右轉延平南路動線取消，改由中華路或博愛路向北行駛至延平南路，請用路人配合改道，小心駕駛。

忠孝西路北門周邊路型調整各階段施工資訊，將透過新工處網站、警察廣播電台、CMS資訊可變系統及宣傳摺頁等管道宣導。

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  • 忠孝西路北門周邊路型改善工程，轉換後（第四階段）動線示意圖。（圖由台北市新建工程處提供）

    忠孝西路北門周邊路型改善工程，轉換後（第四階段）動線示意圖。（圖由台北市新建工程處提供）

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