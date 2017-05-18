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不必跑遠 竹北新瓦屋也看得到荷花
2017-05-18 10:43
新瓦屋生態池設有木橋伸入其間，方便近觀水面美景，新竹縣長邱鏡淳歡迎鄉親一同來新瓦屋賞荷體驗唷！（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕夏天到了，新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區的生態池，粉色荷花朵朵開，荷葉綿延、魚群穿梭，搭配蛙鳴更顯得熱鬧非凡，可說是都市難得的田園景致！
縣府文化局表示，新瓦屋生態池的荷花，每年5月到7月盛開，生態池的生態相當豐富，有蛙類、魚蝦類、貝類，蝴蝶、蜻蜓飛舞其間，除了荷花，還有野薑花、大紅花、三百草、水蠟燭、梭魚草、銅錢草等，都圍繞在生態池周邊，宛如都市叢林中的一座小花園。
新瓦屋花鼓隊理事長林保煙說，生態池占地約200多坪，是水田改建而成，水源主要抽取地下水，也引自後方保留的十五朗圳，為周邊高樓大廈保留難得的田園風情。
縣長邱鏡淳說，荷花的生命力代表傳承及延續，突顯客家文化的連綿不絕。新瓦屋生態池設有木棧曲橋伸入其間，池邊也有人行步道與自行車道，遠眺、近觀都很美。
夏天到了，新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區的生態池，粉色荷花朵朵開，荷葉綿延，是都市難得的田園景致！（記者廖雪茹攝）
夏天到了，新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區的生態池，粉色荷花朵朵開，荷葉綿延，是都市難得的田園景致！（記者廖雪茹攝）
竹北新瓦屋客家文化保存區原始風貌的示意圖。（林保煙提供）
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