不必跑遠 竹北新瓦屋也看得到荷花

新瓦屋生態池設有木橋伸入其間，方便近觀水面美景，新竹縣長邱鏡淳歡迎鄉親一同來新瓦屋賞荷體驗唷！（記者廖雪茹攝）

2017-05-18 10:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕夏天到了，新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區的生態池，粉色荷花朵朵開，荷葉綿延、魚群穿梭，搭配蛙鳴更顯得熱鬧非凡，可說是都市難得的田園景致！

縣府文化局表示，新瓦屋生態池的荷花，每年5月到7月盛開，生態池的生態相當豐富，有蛙類、魚蝦類、貝類，蝴蝶、蜻蜓飛舞其間，除了荷花，還有野薑花、大紅花、三百草、水蠟燭、梭魚草、銅錢草等，都圍繞在生態池周邊，宛如都市叢林中的一座小花園。

新瓦屋花鼓隊理事長林保煙說，生態池占地約200多坪，是水田改建而成，水源主要抽取地下水，也引自後方保留的十五朗圳，為周邊高樓大廈保留難得的田園風情。

縣長邱鏡淳說，荷花的生命力代表傳承及延續，突顯客家文化的連綿不絕。新瓦屋生態池設有木棧曲橋伸入其間，池邊也有人行步道與自行車道，遠眺、近觀都很美。

夏天到了，新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區的生態池，粉色荷花朵朵開，荷葉綿延，是都市難得的田園景致！（記者廖雪茹攝）

夏天到了，新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區的生態池，粉色荷花朵朵開，荷葉綿延，是都市難得的田園景致！（記者廖雪茹攝）