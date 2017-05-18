106年國中會考明天下午開放看考場
〔記者林曉雲／台北報導〕106年國中教育會考將於本週六、日（5月20、21日）舉行，全國24萬3564名考生分別在19個考區、221個考場應試，明天下午3點至5點將開放考場，教育部今提醒，為了維護試場品質，考生及家長不得進入試場教室內；考場及試場分配表可在各考區試務主辦學校網站查詢。
國中教育會考考試科目包含5學科及寫作測驗，5月20日考社會、數學、國文及寫作測驗共4節，5月21日考自然、英語（閱讀及聽力）共2節。各科考題以難易適中之原則組題，教育部提醒考生放鬆心情，以平常心應考，充分發揮實力。
教育部也特別呼籲在會考辦理期間，各界應避免在考場附近辦理集會、遊行、民俗慶典或體育競賽等各類活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並應降低音量，共同維護環境安寧；同時應維護交通順暢，讓考生順利考試，保障考生應試權益。而考生應儘早出門，避開活動周遭路線，以免交通壅塞延誤抵達考場時間。
對於缺考國中教育會考的學生，因無法瞭解其學力情形，進入高中、高職或五專後，將優先列為補救教學之名單。請所有考生務必準時參與考試，並且完整作答所有試題。
全國試務會提醒，除了報名時申請於非冷氣試場應考的考生外，106年國中教育會考全面開放使用冷氣，冷氣溫度以設定於攝氏26至28度為原則，因冷氣開放屬服務措施，考試進行當中，如果臨時發生跳電、冷氣故障，無法修復，將開啟門窗及風扇，繼續考試，考生不得要求更換試場、加分及延長考試時間等，考生如因個人體質需自備外套或口罩等物品應試，須向監試人員報備後，方可使用。
此外，為避免去年新北考區新店高中考場停電事件發生，全國試務會已責成各考區試務會及考場學校，完成試場電力冷氣照明設備維修及檢測作業，並於會考期間設有電力維護人員現場待命，同時建立考場學校校內人員、台電公司及電力維護廠商的緊急聯絡網，以因應突發狀況。如因故停電導致試場照明設備無法使用時，採取「影響該科多少考試時間，延長多少考試時間」為應變原則，但延長時間最多以該節考試結束後 20 分鐘為限。國中教育會考網站（http://cap.ntnu.edu.tw）或106年國中教育會考全國試務會網站（http://106cap.tnfsh.tn.edu.tw/）。
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