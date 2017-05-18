下週二前好天氣！ 彭啟明：端午假期天氣不穩定

鋒面盤據南方，台灣各地天氣晴朗穩定、東部及山區偶雨。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-18 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕由於鋒面盤據在台灣南方的巴士海峽附近，台灣各地區天氣大致晴朗，東部則因風向關係可能出現短暫陣雨。氣象達人彭啟明指出，下一波的天氣變化可能落在下週三、四，端午假期天氣不穩定。

彭啟明在臉書頁PO文表示，台灣這幾天是屬於很舒適，雖然中午有些悶熱，中午高溫可以到32-33度，但大致天氣都還不錯，建議民眾好好把握。這樣的好天氣預期會持續到下週一、二，這當中可能有中國南方雲系移入，不過較為微弱，可能在週末期間，不過影響程度仍有待觀察，預期不會太顯著，轉為偶有午後短暫陣雨天氣，大致上這段期間鋒面都盤據在巴士海峽附近，南部較為接近，有時有水氣北上，稍微不穩定，但大致上溫度一天比一天略回溫，也明顯有悶熱感。

下一波變化可能落在下週三、四，預期有波較為規模的鋒面接近，又再轉為不穩定的天氣，後半期一直到端午假期的天氣很有可能是屬於較不穩定，提醒您安排活動需多注意氣象預測。